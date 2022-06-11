Как похудеть и не заработать гастрит – лайфхак от эксперта по питанию

Чтобы не набирать вес, важно не только рационально питаться: между приемами пищи желательно пить воду или травяной чай. И лучше есть без телефона и просмотра новостей

Чтобы похудеть и не заработать гастрит, важно не голодать но и не заедать стресс, пейте воду и чаи между приемами пищи / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Из-за стресса мы или много едим, или отказываемся от пищи. Эксперт по питанию Наталья Мичковская поделилась в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина", которая сейчас выходит в эфире "Індиго TV", что желательно есть вместо сладостей,

от чего нельзя отказываться и к чему может привести привычка – пить по утрам кофе натощак.

Наталья Мичковская / Фото: пресс-служба

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Когда в жизни слишком много стресса, меняются наши пищевые привычки. По словам гостьи программы "Зірковий шлях", кто-то вообще ничего не ест и доводит себя до гастрита, а кто-то наоборот – не может остановиться и поэтому набирает вес.

Те, кто обычно переедает, ищут положительные эмоции в еде, – объяснила Наталья Мичковская. – Но тогда нужно поговорить с собой: "К чему приведет моя привычка много есть? Когда я то и дело ем, то как потом себя чувствую?"

Эксперт по питанию предлагает спланировать свой рацион и обязательно добавить в него сложные углеводы. Очень многие женщины боятся употреблять углеводы, – отмечает блогер, но это может быть перловка, гречка, пшено. Сладкоежки прекрасно знают, что их проблема – это конфеты и пирожные, но от сладостей очень трудно отказаться.

Хотите сладкого – съешьте банан, – посоветовала Наталья Мичковская в интервью для канала "Украина. – Эта еда вас успокоит, потому что она содержит магний. Я советую всем употреблять магний, так как сейчас мы постоянно живем в стрессе.

Эксперт по питанию также напомнила, что между приемами пищи желательно пить воду или травяной чай. И лучше есть без телефона или просмотра новостей. Также очень важно, как мы едим. Чем дольше вы жуете, тем быстрее придет чувство насыщенности, объясняет известная блогер.

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Между приемами пищи желательно пить воду или травяной чай. И лучше есть без телефона или просмотра новостей. / Фото: freepik.com

Относительно пищевых привычек гостья программы "Зірковий шлях" на своем опыте убедилась: утренний кофе натощак может подорвать здоровье. Наталья Мичковская призналась, что из-за стресса и постоянных переживаний она практически ничего не ела и довела себя до гастрита.

Однако очень быстро взяла себя в руки, понимая, что вредит своему здоровью. Даже в трудное для страны время очень важно не только следить за новостями, но также много двигаться, приучать себя есть сложные углеводы и держать гормоны стресса под контролем.

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марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Індиго TV".