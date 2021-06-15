Чем опасен кофе из уличных киосков летом

Чем опасно кофе в кофейнях летом / Фото: Pexels

Время от времени каждый из нас позволяет себе полакомиться уличной едой, а кто-то не представляет своей жизни без нее. Профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Елена Сидоренко и диетолог Галина Незговорова в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням на телеканале "Украина", рассказали, безопасны ли такие лакомства и чем может закончиться перекус на ходу летом. В частности, поговорим о кофе.

Что важно знать, покупая кофе в киоске на улице

Лидером продаж на улице считается кофе – ежедневно в мире выпивают более двух миллиардов чашек этого напитка. Но всегда ли кофе – это полезно? И что на самом деле мы можем выпить под видом напитка бодрости?

"Следует научиться отличать натуральный кофе – на основе молотых зерен от растворимого кофейного напитка, – комментирует профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Елена Сидоренко в эфире телеканала "Украина". – Можно купить "кофе" в киоске за 10 гривен, но по факту, вы выберете растворимый кофейный напиток – сахарную бомбу, плюс три эмульгатора и стабилизатора, которые полностью нарушают баланс кальция, магния в организме".

Читайте также: Пить ли кофе без кофеина? Спойлер – нет ни одного доказательства, что он вреден

Кроме этого, оказывается, стоит обращать внимание и на посуду! Потому что часто порошок растворимого кофе заваривают в пластиковом стаканчике, который не предназначен для высоких температур.

Чем опасен кофе в кофейнях летом

Что же касается кофе из кофейни, то он может быть даже полезным для организма. Например, предотвращает возникновение проблем с печенью и болезни Паркинсона, но только в том случае, когда он натуральный. Однако, если вы любите кофе с молоком, то летом нужно быть крайне внимательными. Часто молоко в кафе хранится прямо у кофемашины, но отнюдь не в холодильнике.

"Ультрапастеризованное молоко после открытия, нарушения герметичности, необходимо хранить в охлажденных условиях. Там могут не развиваться молочнокислые бактерии, но будут развиваться те, которые попадут из воздуха, поэтому потенциально оно может прогоркнуть и стать опасным", – отметила эксперт.

Чем опасно кофе в кофейнях летом / Фото: REUTERS Реклама

Добавляют молоко и в один из самых популярных напитков жаркой поры – кофе со льдом, однако любителей такого питья врачи призывают быть осторожными. Смесь кофе, льда и испорченного молока для желудочно-кишечного тракта могут стать самым большим врагом. Кроме этого, диетологи не рекомендуют сочетать холодные напитки с пищей. Прием холодной жидкости замедляет пищеварение, соответственно, пища просто не усваивается. Другая опасность айс-кофе – еще и от разницы температур. Когда в утомленный жарой организм попадает холодный напиток, тело испытывает резкий перепад температур. Это может существенно ослабить иммунитет и негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.

Как правильно пить кофе

А чрезмерное потребление кофе может вызвать обезвоживание. Поэтому диетологи советуют к выпитой чашке кофе добавлять стакан чистой воды. Это поможет поддерживать в желудке правильный кислотно-щелочной баланс.

Читайте также: Из какой чашки кофе вкуснее

"Все врачи летом советуют пить или чистую воду, или в эту воду добавлять, скажем, сок натуральных ягод, или небольшое количество фруктов", – отметила диетолог Галина Незговорова в "Ранку з Україною".

На помощь придут и напитки, которые не содержат кофеина: цикорий или травяные чаи. Но если уж очень хочется кофе, не стесняйтесь спросить баристу, откуда зерна и вода. А еще, один из важнейших моментов – санитарные условия! Поэтому если есть возможность, загляните за барную стойку и осмотрите состояние кофемашины.

А если у вас уже зависимость от кофе, тогда посмотрите, как от нее избавиться – советы психолога:

Тем временем доктор Комаровский назвал 5 новых трендов питания: что будем есть в будущем.