Burning Man в Чернобаевке? Что хотели бы устроить украинцы в селе после победы – 3 идеи

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ВСУ 12 раз подряд разбили оккупантов в Чернобаевке. Владимир Зеленский отметил, что село войдет в историю войн. Никто и не сомневается, ведь каждый раз украинские воины повторно уничтожают технику врага. В Сети не только сотни мемов о Чернобаевке, но и идей от украинцев, как задействовать известную землю села после победы. Покажем ТОП-3 самые остроумные и смешные варианта.

1 – устроить конкурс "Евровидение"

Как прошел Нацотбор "Евровидение-2022" в Украине знает весь мир: странный подсчет баллов, увольнение члена жюри и недопуск победительницы к выступлению в Турине из-за фейкового документа. Интересно, как бы отреагировали иностранные артисты на идею одной из украинок устроить Евровидение-2023 в знаменитой Чернобаевке?!

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В Чернобыевке проведем Евровидение 2023, – пишут в Instagram.

2 – устроить фестиваль Burning Man

Самая популярная идея среди украинцев – устроить фестиваль независимого искусства Burning Man в Чернобаевке.

Его устраивают в штате Невада в пустыне Блэк-Рок (США) с 1986 года. Из-за пандемии проведение было отменено, поэтому тысячи участников остались возмущены. К слову, в 2018 году действо посетило около 70 тыс. человек. Представляете проведение фестиваля в Херсонской области в маленьком селе? Жизнь не готовила население Чернобаевки к шутливой идее украинцев!

Кульминация Burning Man – сжигание деревянной статуи. В сети традицию фестиваля сравнивают с уничтожением техники врага в Чернобаевке.

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Burning Man там уже полным ходом), – пишут в Instagram.

3 – отпраздновать победу

В первые дни войны украинцы считали, что основным местом для празднования победы будет Майдан Независимости в Киеве. Сегодня у него есть конкурент – Чернобаевка, где большинство людей хотят встретиться в желанный день победы. Почему? ВСУ в селе неоднократно показали свой профессионализм и независимость Украины, а враг – свою бездарность и готовность только к поражениям.

После Победы поеду в Чернобыевку праздновать, – пишут в Instagram.

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