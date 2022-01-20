Украинки создали коллекцию виртуальной одежды для H&M. Как ее купить и носить

H&M представили коллекцию виртуальной одежды с украинским стартапом Dress-X / Фото: Коллаж: Сегодня

Мировые бренды продолжают переходить в метавселенную, несмотря на то, что порой она бывает фейковой. H&M присоединились к виртуальному пространству, сообщают H&M.

Сначала бренд H&M создал магазин в метавселенной, теперь же показал первую коллекцию цифровой одежды, которую изготовили в коллаборации с Dress-X, украинским стартапом, который разрабатывает диджитал-одежду. Его основательницы — и Дарья Шаповалова и Наталья Моденова.

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Новая виртуальная коллекция одежды H&M / Фото: H&M

В итоге имеем три вещи, которые не смогли бы существовать в реальном мире в связи со своей яркостью и экстраординарностью: сияющий пуховой жилет, брюки с блестками и вязаный свитер с позолотой. Демонстрирует новую коллекцию актриса и звезда "Игры престолов" Мейзи Уильямс.

Известно, что первые диджитал-вещи H&M планируют разыграть среди подписчиков. Условия просты: участники должны придумать инновационное название для одного из образов и представить идею на онлайн-странице конкурса. Крайний срок подачи заявок — 31 января.

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Это означает отсутствие отходов, упаковки и транспортировки,

— рассказали о коллекции создатели.

Новая виртуальная коллекция одежды H&M / Фото: H&M

Заинтересованность бренда в виртуальной моде — результат его стремления к sustainability. В метавселенной, как нигде, есть возможность решить вечную дилемму мода/экология.

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Количество производимой сегодня одежды намного превышает потребности человечества. Мы разделяем красоту и эмоции, которые дает физическая мода, но думаем, что есть способы производить меньше и нравственно, а иногда вообще заменить производство некоторой части одежды его диджитализацией,

— рассказывает Дарья Шаповалова, соучредительница Dress-X.

Также она добавила, что переход к виртуальной моде является логичным шагом для брендов массмаркета и инфлюэнсеров, часто использующих одежду всего лишь один раз для фото.

Новая виртуальная коллекция одежды H&M / Фото: H&M

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