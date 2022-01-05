Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚡ У Харкові обвалився будинок ⚽ Челсі - Тоттенгем: онлайн 💼 Політичні прогнози 2022

Пісні року

Чек-лист на січень

Підсумки року

Шоу "Маска"-2

Різдво 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Фейки у метавсесвіті: NFT-сумки Hermès Birkin виявилися підробкою

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 січня, 17:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На кону продажів у метавсесвіті стоять репутація бренду, контракти на мільйон доларів та майбутнє інтернет-торгівлі
Діджитал-версії сумки Hermès Birkin
Діджитал-версії сумки Hermès Birkin / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми живемо в еру токенів та метавсесвітів, де кожен житель світу з доступом до Мережі може купити віртуальний одяг, діджитал-версії предметів розкоші, мистецтва, їжу та навіть зіграти весілля. Як передбачалося раніше, вже виникли перші суперечки за права власності таких предметів.

Так, у листопаді 2021 року було запущено проєкт MetaBirkins NFTs у рамках якого у продажу з'явилися діджитал-версії культової сумки бренду Hermès. Виявилося, що їх створили без згоди модного будинку. Про це повідомляє видання The Fashion Law.

Реклама

Над проєктом працював художник Мейсон Ротшільд. Першу віртуальну сумку Birkin він створив у травні 2021 року разом із художником Еріком Рамірезом. Тоді ж про колаборацію та сучасність проєкту Hermès написали майже всі ключові видання світу та фешн-блогери. Першу сумку продали за $47 000.

Після успіху першої сумки Мейсон створив цілу колекцію MetaBirkins, до якої увійшло 100 сумок. Що цікаво, їхня палітра кольорів перевершує асортимент Birkin, представлений у бутіках.

Реклама

Повідомляється, що художнику вдалося заробити $1,1 мільйона на продажі NFT-сумок.

Скандал почав закручуватися трохи згодом. Стало відомо, що Hermés звернулися до художника з проханням припинити копіювати їхні вироби та заробляти на цьому гроші. Ротшильд опублікував звернення топ-менеджменту у своєму Instagram.

Реклама

Художник стверджує, що його NFT захищено від позовів Hermés, а також він заявив, що такі могутні компанії могли б допомагати молодим художникам, а не навпаки.

Сумки проекта MetaBirkins NFTs | Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs / Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs | Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs / Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs | Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs / Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs | Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs / Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs | Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs / Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs | Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs / Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs | Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs / Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs | Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs / Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs | Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs / Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs | Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs / Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs | Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs / Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs | Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs / Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs | Фото: Инстаграм
Сумки проекта MetaBirkins NFTs / Фото: Инстаграм
1 /13

Поки OpenSea, платформа з продаж NFT, видалила MetaBirkins з сайту.

Читайте також: Balenciaga та Adidas будуть випускати віртуальний одяг. Розповідаємо, як її носити

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
#людина_цього_дня
5 січня. Умберто Еко. 90 років тому (1932) в італійській Алессандрії народився вчений, філософ та письменник, автор культових творів “Ім'я Рози”, “Маятник Фуко”, “Баудоліно” Умберто Еко…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Рейтинг Apple
Найкращі подкасти світу
1
Дитяча книга з Метью Віннером Дитяча книга з Метью Віннером
2
Добре всередині з лікарем Беккі Добре всередині з лікарем Беккі
3
Бодібілдери з Меттом Роджерсом Бодібілдери з Меттом Роджерсом
4
Політика брючного костюма з Сарою Стюарт Політика брючного костюма з Сарою Стюарт
5
Терапія для підлітків з Гаелем Айтором Терапія для підлітків з Гаелем Айтором
Що ще послухати
Особистий досвід
Навіщо вакцинуватися від COVID-19
Чесний відгук
Рейтинг The New York Times
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Найкращі фотозони столиці
Хочу оновити Instgram
Альтернатива ігристому
Набридло шампанське?
Хочу експериментів
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Новорічний mood ​​​
Як вам затишний образ Тіни Кароль?
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
3 - 9 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти