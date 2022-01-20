Українки створили колекцію віртуального одягу для H&M. Як її купити та носити

H&M представили колекцію віртуального одягу з українським стартапом Dress-X / Фото: Колаж: Сьогодні

Світові бренди продовжують переходити в метавсесвіт, незважаючи на те, що часом він буває фейковим. H&M приєдналися до віртуального простору, повідомляють H&M.

Спочатку бренд H&M створив магазин у метавсесвіті, тепер же показав першу колекцію цифрового одягу, який виготовили в колаборації з Dress-X, українським стартапом, який розробляє діджитал-одяг. Його засновниці — Дарія Шаповалова та Наталія Моденова.

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Нова віртуальна колекція одягу H&M / Фото: H&M

У результаті маємо три речі, які не змогли б існувати в реальному світі у зв'язку зі своєю яскравістю та екстраординарністю: сяючий пуховий жилет, штани з блискітками та в'язаний светр із позолотою. Демонструє нову колекцію актриса та зірка "Ігри престолів" Мейзі Вільямс.

Відомо, що перші діджитал-речі H&M планують розіграти серед підписників. Умови прості: учасники повинні вигадати інноваційну назву для одного з образів та представити ідею на онлайн-сторінці конкурсу. Крайній термін подання заявок — 31 січня.

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Це означає відсутність відходів, упаковки та транспортування.

— розповіли про колекцію творці.

Нова віртуальна колекція одягу H&M / Фото: H&M

Зацікавленість бренду у віртуальній моді — результат його прагнення до sustainability. У метавсесвіті, як ніде, можна вирішити вічну дилему мода/екологія.

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Кількість виробленого сьогодні одягу набагато перевищує потреби людства. Ми поділяємо красу та емоції, які дає фізична мода, але думаємо, що є способи виробляти менше та морально, а іноді взагалі замінити виробництво певної частини одягу на його диджиталізацію.

— розповідає Дар'я Шаповалова, співзасновниця Dress-X.

Також вона додала, що перехід до віртуальної моди є логічним кроком для брендів масмаркету та інфлюенсерів, які часто використовують одяг лише один раз для фото.

Нова віртуальна колекція одягу H&M / Фото: H&M

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