7 пар ботфорт Zara, которые вы не захотите снимать этой осенью и зимой (фото, цены)

Трендовые ботфорты Zara осень-зима 2021 / Фото: zara.com
Мы продолжаем рассматривать самые модные кроссовки сезона осень-зима 2021, но в тоже время задумываемся о надвигающихся холодах. Согласитесь, носить спортивную обувь, когда на улице -100 °C не совсем приятно.
В этом сезона тренд на ботфорты не собирается сдавать обороты. Мы давно уже смирились с их появлением, а теперь и дизайнеры люксовых брендов все чаще включают их в свои коллекции. Интерпретации и выбор огромный – от ярких неоновых оттенков до высоты голенища.
Возвращение в моду этой модели обуви можно понять и принять, учитывая и тот факт, что они не просто тренд, а и универсальная вещь. Ботфорты просто незаменимы в прохладную погоду, когда утеплить хочется каждую часть тела.
Носить их можно с короткими юбками-мини и теплыми вязаными свитерами, кожаными шортами и пиджаками оверсайз, юбками и платьями длины миди с откровенно высокими разрезами, а также надевать поверх джинс-скинни.
Мы выбрали 7 вариантов ботфорт на любой вкус и цвет, которые можно купить в Zara.
На плоской подошве
На низком квадратном каблуке
Белые лакированные
С эластичным голенищем
На танкетке
Ярко-синие на каблуке
С широким голенищем
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