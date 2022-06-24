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Костюмы на лето 2022 – идеальные комплекты от польского бренда не за все деньги мира (фото, цена)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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24 июня, 15:50
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Выбрали 1о костюмов из хлопка, льна, вискозы и шелка, которые станут отличным пополнением летнего гардероба. Какие выбрать, где купить и с чем носить – в материале
Костюмы на лето 2022 - 10 трендов сезона, которые стоит примерить
Костюмы на лето 2022 - 10 трендов сезона, которые стоит примерить / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с 25 июня вновь открываются магазины польского ритейлера Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay. Если вы сомневаетесь, стоит ли покупать одежду у иностранных производителей, или лучше отдать предпочтение одежде отечественных брендов, не забывайте, в бутиках и на складах компании работают украинцы, которым также нужна финансовое обеспечение. Польша не только активно поддерживает Украину в войне с РФ, предоставляя убежище для беженцев, но и дает возможность людям работать у себя в стране, открывая магазины. Также компания платит налоги в казну государства, что немаловажно в эти тяжелые времена.

Мы выбрали 10 идеальных костюмов бренда Reserved, которые можно купить уже сейчас. Летом лучше выбирать легкие натуральные ткани, как хлопок, лен и шелк. Делайте ставку на лаконичные комплекты сочных оттенков и ярких принтов.

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В этом сезоне бренды предлагают делать ставку на элегантные юбочные костюмы с завязками вокруг талии, эффектные брючные комплекты, а также расслабленные костюмы с анималистическими цветочными принтами. И хоть отпуск в этом году нам не светит, настроение можно создать с помощью одежды.

Топ с оборками и юбка-клеш

Костюм 1298 грн
Костюм 1298 грн / Фото: reserved.com/

Блуза на запах и юбка с разрезом

Костюм 1398 грн
Костюм 1398 грн / Фото: reserved.com/

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Топ и брюки в клетку

Костюм 998 грн
Костюм 998 грн / Фото: reserved.com/

Топ и брюки-плиссе

Костюм 1498 грн
Костюм 1498 грн / Фото: reserved.com/

Кимоно и шорты

Костюм 2198 грн
Костюм 2198 грн / Фото: reserved.com/

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Блуза с рукавами фонарик и юбка-миди с разрезом

Костюм 1898 грн
Костюм 1898 грн / Фото: reserved.com/

Топ на завязках и брюки с принтом

Костюм 1498 грн
Костюм 1498 грн / Фото: reserved.com/

Топ на завязках и юбка с разрезом сзади

Костюм 998 грн
Костюм 998 грн / Фото: reserved.com/

Рубашка и брюки с принтом

Костюм 1198 грн
Костюм 1198 грн / Фото: reserved.com/

Топ и юбка с разрезом

Костюм 1098 грн
Костюм 1098 грн / Фото: reserved.com/

Выбирайте летние платья 2022 от украинских брендов – где купить и цены.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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