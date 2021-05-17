Больше не грустит: Алина Гросу появилась на светском ивенте с новым бойфрендом

Певицу все чаще можно заметить с актером Романом Полянским

/ Фото: instagram.com/alina_grosu

О новом романе Алины Гросу заговорили еще в начале этого года, когда певица начала постить фото с Романом Полянским – российским актером, который переехал в Украину. Мы даже писали о 5 доказательствах того, что Алина Гросу и Роман Полянский – пара.

Минувшим вечером они снова появились вместе на светском мероприятии – церемонии премии "Viva! Awards". Соответствующие видео Алина опубликовала у себя в Instastories. Они с романом выглядят ну очень мило.

Видео: instagram.com/alina_grosu

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Недавно Гросу опубликовала в Instagram романтические снимки с Полянским. И хотя они до сих пор официально не подтвердили отношения, поклонники Алины давно уверены, что Роман – ее новый бойфренд.

Алину можно понять – она не спешит объявлять о новом романе, ведь совсем недавно она вышла замуж и очень быстро развелась.

Ранее мы также писали, что известно о новом избраннике Алины Гросу.