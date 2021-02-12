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Гросу подтвердила роман с Полянским: что известно о новом избраннике певицы

Сегодня, 19:05

Рассказываем, что известно о Романе Полянском

В Сети не первый день ходили слухи о романе Алины Гросу с российским актером Романом Полянским. Пара публиковала много совместных фото и видео, но не говорила о статусе своих отношений. В канун Дня святого Валентина певица решили поделиться с поклонниками новостью – ее сердце занято, они действительно с Романом встречаются.

Алина Гросу презентовала романтичную композицию в дуэте с Романом Полянским и подтвердила в Instagram, что они пара.

"Специально для всех влюблённых. Любите и будьте счастливы как мы", – написала певица.

GROSU (@alina_grosu)

Роман же несколько дней назад в Instagram признался, что встреча с Алиной изменила его жизнь.

"Я счастлив, что мы с тобой познакомились два года назад и эта встреча изменила мою жизнь", – написал Полянский

Roman Polianskiy (@roman_polianskiy)

Сегодня.Lifestyle решили собрать информацию, что известно о новом избраннике Алины Гросу.

Признаться в любви 14 февраля – это очень романтично. Если вы решили рассказать дорогому вам человеку о своих чувствах, но еще не придумали, как это сделать – наши 14 креативных идей ко Дню святого Валентина помогут.

Биография

Роман Полянский родился в 1983 году в Омске. С детства рос творческой личностью. Окончил музыкальную школу по классу кларнета и собирался покорять мир музыки. Поступил в музыкальное училище в Омске, параллельно стал посещать театральную студию. Окончив музыкальное училище Роман уехал покорять Москву. Там он поступил в Театральное училище им. Бориса Щукина, Когда Полянский учился на втором курсе театрального, его заметил Роман Виктюк и пригласил в свой театр. Также Роман активно начал сниматься с российских сериалах. Одни из самых популярных его работ – "Игрушки", "Мамочки" и "От ненависти до любви".

Роман Полянский
Роман Полянский
Фото: instagram.com/roman_polianskiy

Личная жизнь Романа Полянского

О своей личной актер раньше почти не распространялся. Известно, что он был женат на актрисе Дарье Жулай, с которой познакомился во время учебы в театральном училище. У пары есть дочь Марфа, которой девять лет.

Роман Полянский с бывшей женой и дочкой
Роман Полянский с бывшей женой и дочкой
Фото: Скриншот из YouTube

Роман Полянский с бывшей женой и дочкой
Роман Полянский с бывшей женой и дочкой
Фото: Скриншот из YouTube

Роман Полянский и Алина Гросу

Известно, что с Романом Алина познакомилась, когда состояла в отношениях со своим уже бывшим мужем Александром. Роман снялся в нескольких клипах певицы. Долгое время отношения между ними были исключительно приятельскими.

Роман Полянский в клипе Алины Гросу на песню "Грязные танцы":

Роман Полянский в клипе Алины Гросу на песню "Арестован":

Полянского Алина называла хорошим другом.

"Рома — замечательный друг, партнер. Мы всегда на одной волне! Видимся часто. Рома задействован в моей работе. Он талантливый актер, режиссер и принимал участие в моих клипах", – говорила она в одном из своих интервью.

Что между ними больше, чем просто дружба в СМИ заговорили еще в 2020 году. Как пишет издание СтарХит, Алина и Роман пришли на светское мероприятие в Москве и не скрывали своих чувств.

Роман Полянский и Алина Гросу
Роман Полянский и Алина Гросу
Фото: starhit.ru

Тогда пара никак не комментировала свои отношения.

Позже в соцсетях они стали чаще публиковать совместные фото и видео. Поклонники в комментариях только и писали, что Гросу и Полянский красивая пара.

Алина Гросу и Роман Полянский.
Алина Гросу и Роман Полянский.
Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский
Фото: instagram.com/alina_grosu

В январе этого года они вместе отправились на горнолыжный курорт "Буковель".

Ранее Алина Гросу вернула эпоху "Бджілки".

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Источник: instagram.com/roman_polianskiy
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