17 апреля за траурной церемонией в Виндзорском замке по телевидению следили почти 14 миллионов жителей Великобритании

Королевские свадьбы и похороны всегда собирают большое количество зрителей у телеэкранов. Прощание с принцем Филиппом в минувшую субботу заинтересовало чуть больше людей, чем свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.

Так, по информации ВВС, похороны мужа Елизаветы II посмотрели 13,6 миллионов британцев. Это общие данные с каналов BBC, ITV и Sky News.

Похороны принцы Филиппа / Фото: Getty Images

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За тем, как Гарри берет в жены Меган, в 2018 году с замиранием сердца наблюдали 13,1 миллионов зрителей.

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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меньшее количество британцев интересовали похороны Королевы-матери Елизаветы в 2002 году – 10 миллионов. А вот за похоронами принцессы Уэльской Дианы в 1997 году следили 31 миллион зрителей – это рекордное количество для Великобритании.

Ранее сообщалось, что принц Гарри помирился с семьей и может остаться в Великобритании.

Если вы не смотрели похороны герцога Эдинбургского, наверняка вам больше интересно узнать о новых штрафах для пешеходов и велосипедистов, которые уже действуют в Украине. Об этом рассказал дед Панч: