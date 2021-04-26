Блюда на Пасху: оригинальный рецепт фаршированных яиц от Григория Германа

Продолжаем готовиться к Пасхе. Если вы планируете приготовить несколько праздничных салатов, предлагаем разнообразить стол оригинальными фаршированными крашенками, рецептом которых поделился Григорий Герман в программе "Ранок з Україною".
Для фаршированных яиц понадобятся:
- Яйца – 5 шт.
- Сельдь – 0,5 шт.
- Крем-сыр – 3 ст. л.
- Французская горчица – 1 ст. л.
- Зира, укроп, зеленый лук
Способ приготовления
- Осторожно почистить яйца от скорлупы, чтобы не повредить целостность белка. Разрезать яйца пополам, достать желтки и высыпать их в глубокую миску. Белки выложить на блюдо.
- Сельдь разобрать на филе и очистить от костей. Мелко нарезать одну половинку, но не до состояния каши, а маленькими кусочками. Измельчить пучок укропа и зеленого лука.
- Отправить нарезанные ингредиенты к желткам, добавить крем-сыр, горчицу и половину чайной ложки зиры.
- Перемешать начинку до однородного состояния и переложить в кондитерский мешок, с помощью которого высадить начинку в подготовленные белки. Украсить зеленью.
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