Версія українською
$ 27,9
33,67

Блюда на Пасху: оригинальный рецепт фаршированных яиц от Григория Германа

26 апреля, 16:23

Ирина Маслова

В роли начинки – идеальное сочетание сельди и крем-сыра

Продолжаем готовиться к Пасхе. Если вы планируете приготовить несколько праздничных салатов, предлагаем разнообразить стол оригинальными фаршированными крашенками, рецептом которых поделился Григорий Герман в программе "Ранок з Україною".

Для фаршированных яиц понадобятся:

Реклама
Фото: фаршированные крашенки

Способ приготовления

  1. Осторожно почистить яйца от скорлупы, чтобы не повредить целостность белка. Разрезать яйца пополам, достать желтки и высыпать их в глубокую миску. Белки выложить на блюдо.
  2. Сельдь разобрать на филе и очистить от костей. Мелко нарезать одну половинку, но не до состояния каши, а маленькими кусочками. Измельчить пучок укропа и зеленого лука.
  3. Отправить нарезанные ингредиенты к желткам, добавить крем-сыр, горчицу и половину чайной ложки зиры.
  4. Перемешать начинку до однородного состояния и переложить в кондитерский мешок, с помощью которого высадить начинку в подготовленные белки. Украсить зеленью.

Здесь найдете 7 рецептов блюд на Пасху из тех стран, где ее празднуют вместе с нами.

Новости на эту же тему:

10 рецептов вкусного завтрака из яиц Как проверить, не протухли ли яйца – 7 лайфхаков Как добавить в салат яркие краски? Сделайте яйца розовыми Как покрасить яйца на Пасху в ярко-желтый цвет
Пасха яйца рецепт сельдь Григорий Герман

Реклама