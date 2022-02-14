Битва образов: Пенелопа Крус vs модель в кутюрном платье Chanel (голосование)

Кому больше идет наряд Chanel, Пенелопе Крус или модели: голосование / Фото: Getty Images, Vogue

Пенелопа Крус, которая недавно получила престижную награду в Музее современного искусства в Нью-Йорке, снова восхитила публику образом от Chanel. В наряде "принцессы" на национальной премии "Гойя" она выглядела великолепно!

В Испании впервые в период пандемии в полноценном живом формате прошла церемония наград главной испанской кинопремии "Гойя". Посетили ее и знаменитые супруги Пенелопа Крус и Хавьер Бардема. Снимками актриса поделилась в своем Instagram.

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Пенелопа Крус и Хавьер Бардема на церемонии наград главной испанской кинопремии "Гойя" / Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

Пенелопа Крус в этом и прошлом году потрудилась на славу, за что получила заветную номинацию на "Оскаре" и на "Гойя" за работу над "Параллельными матерями", ее роль в картине Педро Альмодовара оказалась вне конкуренции.

Пенелопа Крус на церемонии наград главной испанской кинопремии "Гойя" / Фото: Getty Images

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Пенелопа Крус на церемонии наград главной испанской кинопремии "Гойя" / Фото: Getty Images

Пенелопа Крус на церемонии наград главной испанской кинопремии "Гойя" / Фото: Getty Images

В который раз амбассадор Дома Chanel не изменяет бренду в самые важные моменты в карьере. На мероприятии актриса появилась в одном из платьев французской марки с последнего кутюрного показа весна 2022 из атласа бледно-сиреневого оттенка, расшитом белыми и красными цветами.

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Chanel Couture Spring 2021 / Фото: Vogue

Кому больше идет платье Chanel: Пенелопе Крус или модели Конечно, Пенелопе Крус! Увы, модель куда изящнее Никому не идет, ужасное платье

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