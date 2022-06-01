Бесплатные авиарейсы из Молдовы в 7 стран ЕС – как получить билет

Бесплатные авиаперевозки для переселенцев в 7 стран ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Молдова в сотрудничестве со странами-членами ЕС, Управлением Верховного комиссара ООН (УВКБ ООН) по делам беженцев и Международной организацией по миграции организует бесплатные авиаперевозки для переселенцев в 7 стран ЕС. Об этом сообщают на платформе UNHCR Moldova. Недавно украинцев также порадовали бесплатными билетами в Канаду.

Требования

Инициатива актуальна для переселенцев, имеющих родных в одной из стран Европы или особые потребности. Им необходимо зарегистрироваться в агентстве УВКБ ООН для проверки специалистами соблюдения требований.

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Получат бесплатный билет украинцы, которые относятся к одной из категорий: люди с инвалидностью, тяжелым состоянием здоровья или пожилого возраста; одинокий отец или мать с тремя и более детьми, беременные женщины.

Перечень авиарейсов

Авиарейсы из Молдовы будут курсировать :

в Австрию;

Германию;

Италию;

Испанию;

Францию;

Нидерланды;

Норвегию.

Список планируют обновить.

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Дополнительные требования

Воспользоваться бесплатным авиабилетом смогут переселенцы, выехавшие из Украины после 24 февраля 2022 года. Украинцам необходимо предъявить биометрический или внутренний паспорт Украины, свидетельство о рождении ребенка (если летят с ребенком) и документ о предоставлении убежища, полученный при въезде в Молдавию.

За дополнительной информацией обращайтесь на горячую линию по телефону 080080011.

Мы также рассказывали, что украинцам подарят пятидневное проживание в премиальных отелях Hilton.