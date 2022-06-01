Безкоштовні авіарейси з Молдови до 7 країн ЄС – як отримати квиток

Безкоштовні авіаперевезення для переселенців до 7 країн ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні
Молдова у співпраці з країнами-членами ЄС, з Управлінням Верховного комісара ООН (УВКБ ООН) у справах біженців та Міжнародною організацією з міграції організовує безкоштовні авіаперевезення для переселенців до 7 країн ЄС. Про це повідомляють на платформі UNHCR Moldova. Нещодавно українців також потішили безоплатними квитками до Канади.
Вимоги
Ініціатива актуальна для переселенців, які мають рідних в одній з країн Європи чи особливі потреби. Їм необхідно зареєструватися в агентстві УВКБ ООН для перевірки фахівцями дотримання вимог.
Отримають безоплатний квиток українці, які відносяться до однієї з категорій: люди з інвалідністю, важким станом здоров'я чи літнього віку; одинокий батько чи мати з трьома та більше дітьми, вагітні жінки.
Перелік авіарейсів
Авіарейси з Молдови прямуватимуть до:
- Австрії.
- Німеччини.
- Італії.
- Іспанії.
- Франції.
- Нідерландів.
- Норвегії.
Список планують оновити.
Додаткові вимоги
Скористатися безоплатним авіаквитком зможуть переселенців, які виїхали з України після 24 лютого 2022 року. Українцям необхідно пред’явити біометричний чи внутрішній паспорт України, свідоцтво про народження дитини (якщо летяит з дитиною) та документ про надання прихистку, отриманий при в’їзді в Молдову.
За додатковою інформацією звертайтеся на гарячу лінію за телефоном 0800 800 11.
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