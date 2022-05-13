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Как получить бесплатный авиабилет в Канаду украинцам – основное требование

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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13 мая, 13:42
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Рейсами, отправляющимися из Польши, полетят примерно 900 украинцев. Для посадки требуется разрешение на экстренную поездку
Как получить бесплатный авиабилет в Канаду украинцам – основное требование
Как получить бесплатный авиабилет в Канаду украинцам – основное требование / Фото: pexels.com

Эмиграционные эксперты уверяют, что условия для получения канадской визы еще не были настолько просты для украинцев, как в период войны. На авиабилет в один из городов нужно потратить немало, как и на жизнь в стране. За билет из Кракова в Торонто заплатите от 9 до 50 тыс. гривен (в одну сторону). Удастся сэкономить, воспользовавшись бесплатными тремя чартерными рейсами в Канаду, которые организуют для 900 украинцев. Об инициативе сообщил в Оттаве министр по вопросам эмиграции в Канаду Шон Фрейзер, пишут в "Укринформ".

Бесплатные билеты актуальны для украинцев, которые ранее получили Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки. Владельцы документа вскоре получат письмо-инструкцию на электронную почту о регистрации на рейс.

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График чартерных рейсов из Варшавы в Виннипег – 23 мая, Монреаль – 29 мая и Галифакс – 2 июня. Один самолет будет перевозить примерно 300 беженцев.

Канада делает все возможное для поддержки украинцев...Миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, и эти чартерные рейсы помогут обеспечить желающим приехать в Канаду необходимую поддержку, – отметил Шон Фрейзер.

Мы также рассказывали, что украинцам подарят пятидневное проживание в премиальных отелях Hilton.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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