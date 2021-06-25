Беременная Осадчая с Горбуновым попали в ураган на самолете: Хорошо, что приземлились

Через минуту после посадки самолета, в котором летели звездные супруги, начался сильный ветер и дождь. Юрий и его супруга были изрядно взволнованы таким происшествием

Катя Осадчая и Юрий Горбунов попали в бурю в самолете / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Беременная телеведущая Катя Осадчая, которая ранее показала редкое фото с родителями, вместе со своим супругом, актером и ведущим Юрием Горбуновым, чудом приземлились во Львове. Дело в том, что сегодня днем город настиг сильный ураганный ветер и грозовой ливень с градом.

Об этом Юрий Горбунов рассказал в ролике, который опубликовал в Instagram.

"Сидим в самолете, приземлились во Львове. Нас сейчас сильно колбасит, потому что на улице страшный ураган. Качает самолет так, будто мы едем в автобусе по каким-то ямам. И это не смешно. Хорошо, что мы приземлились. Пилоту – браво!" – сказал Юрий Горбунов.

И хотя Катя Осадчая рядом посмеялась, когда ведущий назвал ненастную погоду за окном "страшным ураганом", паре действительно повезло удачно приземлиться. Сам же ведущий отметил, что и посадка была непростой и отметил, что "львовское лето рулит".

В прошлом месяце стало известно, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов станут родителями во второй раз. Телеведущая также воспитывает старшего сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом и народным депутатом Олегом Полищуком.

Смотрите в ролике, как Юрий Горбунов заступался за Екатерину Осадчую:

Напомним, что ранее появилось редкое фото старшего сына Кати Осадчей.

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