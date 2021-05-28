Беларуси могут отказать от участии в следующем Евровидении

/ Фото: eurovision.tv

Беларусь в следующем году может снова не попасть на "Евровидение". Главный государственный вещатель Беларуси, который организует национальный отбор на конкурс и ведет его телевизионную трансляцию в Беларуси – Белтелерадиокомпанию исключили из членства Европейского вещательного союза (EBU). Об этом сообщает пресс-служба союза.

В EBU обеспокоены ухудшением свободы СМИ в Беларуси. Членов союза также тревожат материалы, публикуемые Белтелерадиокомпанией на фоне ситуации с задержанием бывшего главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и экстренной посадкой борта Ryanair в Минске.

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"Союз внимательно следил за постепенным ухудшением ситуации со свободой СМИ в Беларуси, настойчиво призывая БТРК как члена союза отстаивать основные ценности государственных средств массовой информации, в первую очередь свободу выражения мнений и независимость", – говорится в заявлении.

При чем здесь Евровидение?

Мы уже упомянули, что Белтелерадиокомпания занимается Нацотбором на конкурс в Беларуси. А Европейский вещательный союз – организатор "Евровидения". В этом году именно он не допустил белорусскую песню в Роттердам, сославшись на ее политический подтекст. Беларусь предложила новую композицию группы "Галасы ЗМеста", но ее тоже отклонили.

Ранее сообщалось, что команду фаворита "Евровидения" подозревают в купленном лидерстве у букмекеров.