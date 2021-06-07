Бари Алибасову срочно сделали операцию на позвоночнике

Продюсер Бари Алибасов / Фото: instagram.com/alibasov_nana

Скандальный продюсер "На-На" Бари Алибасов снова оказался в больнице. На этот раз у продюсера возникли проблемы с позвоночником после неудачного падения и ему потребовалась операция на позвоночнике. Об этом рассказал изданию StarHit сын Алибасова.

Операция длилась несколько часов.

"В семь утра папу положили на операционный стол, в 10 утра операция закончилась. Суть хирургического вмешательства заключался в том, что папе цементировали позвонки, которые были повреждены после падения. Отцу разрезали спину и поставили туда выравниватели позвонков", – поделился Бари Алибасов-младший.

Бари Алибасов с сыном / Фото: instagram.com/barialibasovjr

Хирургическое вмешательство делали под местной анестезией.

"Папе нельзя было делать общий наркоз из-за проблем с памятью, поэтому все прошло под местной анестезией, он почти все чувствовал и видел. Врачи рекомендовали ему два дня не вставать с постели, но папа не послушался и через час поехал домой", – рассказал сын продюсера.

Стоит отметить, перед операцией сын Бари Алибасова в InstaStories показал, как отец готовится к операции и подписывает документы.

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"Я летал. Летал и неудачно приземлился", — заявил он.

Отметим, в феврале этого года продюсер сломал ногу и потребовалось хирургическое вмешательство.

Ранее Бари Алибасов-младший рассказывал, что у отца серьезные проблемы с памятью.

"У него сейчас память включается-выключается, а может тогда вообще отрубиться. Это не угрожает жизни, но угрожает памяти, а это еще даже и страшнее. Он может стать овощем", – комментировал сын состояние здоровья отца.

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