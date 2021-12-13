На Новый год, корпоратив и выпускной: Андре Тан и Соня Плакидюк выпустили коллекцию вечерних платьев

Andre Tan и Сони Плакидюк представили совместную коллекцию одежды / Фото: Коллаж: Сегодня

Андре Тан, который недавно создал ART-коллекцию одежды с натуральным пухом, продолжает творить свои шедевры в сотрудничестве с украинскими знаменитостями. В преддверии рождественских праздников дизайнер представил капсульную коллекцию, музой которой стала fashion-фотограф Соня Плакидюк.

Соня – одна из самых стильных звезд шоу-бизнеса. Уверен, многие смотрели проект "Топ-модель по-украински" только ради ее эффектных нарядов. В нашей коллекции мы постарались отразить все основные коды персонального стиля Сони: мини-платья и топы с волнами, банты и рюши, сексуальные разрезы, розовый цвет и эстетика pin-up. В итоге получилась очень гламурная капсула в самом лучшем смысле этого слова.

— говорит Андре.

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Соня Плакидюк стала музой новой коллекции Andre Tan / Фото: пресс-служба

В коллекцию Andre Tan X Moi Sofism вошли строгие черные платья с белыми воротничками, сексуальные комбинезоны, романтичные сарафаны, блузы в викторианском стиле и водолазки с россыпью сияющих кристаллов. Все образы дополняют элегантные аксессуары: полупрозрачные перчатки, бархатные обручи, накрахмаленные банты и шелковый камербанд.

В коллекцию Andre Tan X Moi Sofism вошли платья, комбинезоны, сарафаны, блузы и водолазки / Фото: пресс-служба

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Когда Андре предложил мне сделать совместную капсулу, я визжала от восторга! Сама обожаю наряжаться по поводу и без и мне хотелось, чтобы каждая девушка в нашей стране почувствовала себя звездой! Сексуальность, самоирония и силуэты "вне времени" — каждая вещь в коллекции дарит ощущение праздника. Это образы для визита в оперу и новогоднего корпоратива, для свидания и выпускного. Для любого случая, когда хочется выглядеть неотразимо!

— говорит Соня.

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism уже представлена в 40 магазинах Andre Tan по всей Украине и на сайте бренда.

Коллекция Andre Tan X Moi Sofism уже представлена в 40 магазинах Andre Tan по всей Украине / Фото: пресс-служба

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Раньше коллекции для бренда Andre Tan создавали телеведущая Катя Осадчая, поп-дива Ольга Полякова и главный редактор глянцевого журнала Соня Забуга.

Андре Тан и Соня Плакидюк представили новую коллекцию / Фото: пресс-служба

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