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4 трендовых образа на каждый день, чтобы ходить с iPhone 13

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
15 сентября, 16:43
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Apple наконец-то представили долгожданную новинку – iPhone 13. Перед тем, как сломя голову покупать новый телефон, разбираемся, какие оттенки гаджета появились, чтобы оставаться всегда в тренде
Новый iPhone 13 Pro представлен в четырех цветах
Новый iPhone 13 Pro представлен в четырех цветах / Фото: Apple, Balenciaga

На следующий день после глобальной презентации iPhone 13, в Украине стартовали продажи новых смартфонов Apple. Мы внимательно рассмотрели новинку, ее характеристики и, особенно, цветовые решения. Как и в предыдущие годы iPhone 13 Pro вышел в трех основных цветах – Silver, Gold и Graphite. Новинка этого года – привлекательная модель Sierra Blue.

Поскольку выбор идеального цвета – важная часть процесса покупки гаджета, разбираемся, к каким трендовым образам подойдет iPhone 13 Pro.

Sierra Blue

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Психологи утверждают, что синий цвет способствуют более высокому уровню концентрации. Возможно, но дизайнеры сделали ставку в своих коллекциях сезона осень-зима 2021 на все оттенки этого цвета. Платья, свитера, пуховиках и, конечно же, вездесущий деним.

iPhone 13 Pro Sierra Blue/ALEXANDRE VAUTHIER Fall 2021
iPhone 13 Pro Sierra Blue/ALEXANDRE VAUTHIER Fall 2021 / Фото: Vogue, Apple

Silver

Не нужно хранить вещи цвета металлик на особые случаи. Носите одежду серебряного оттенка ежедневно – это могут быть юбки с плиссировкой либо прямые варианты с завышенной талией, блейзеры, вязаные свитеры и брюки.

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iPhone 13 Pro Silver/Balmain Fall 2021
iPhone 13 Pro Silver/Balmain Fall 2021 / Фото: Vogue, Apple

Gold

Хотя серебро и фаворит сезона, сейчас наступает по-настоящему золотая пора. Идеально сочетаясь со многими цветами, эта тенденция 1920-х годов лучшая для тех, кто любит металлический отлив и при этом хочет оставаться в некотором смысле минималистом.

Любительницам же блистать можно смело облачиться в эффектные наряды, воспевающие оду золоту.

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iPhone 13 Pro Gold/Saint Laurent 2021
iPhone 13 Pro Gold/Saint Laurent 2021 / Фото: Vogue, Apple

Graphite

Один из самых мрачных цветовых трендов, представленных на подиумах осени 2021, находится на границе между светло-серым и классическим черным. В тоже время – классический нейтральный оттенок, особенно подходящий для прохладной и дождливой погоды. Великолепные брючные костюмы с сумкой в тон и спортивной кепкой, юбка длины миди с архитектурным блейзером, классическим брюки с кроп-топом и все это в паре с новым смартфоном.

iPhone 13 Pro/Fendi Fall 2021
iPhone 13 Pro/Fendi Fall 2021 / Фото: Vogue, Apple

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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