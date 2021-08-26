Back to school: сколько стоит собрать ребенка в школу и как сэкономить

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Почему выбрали OLX для исследования школьной онлайн-корзины?

Потому что OLX позиционируют как онлайн-платформу, которая делает жизнь людей проще. На сайте среди почти 13,5 млн объявлений каждый находит товар для себя. Вы не только выбираете из ассортимента, который удовлетворит любые пожелания, но и экономите время. Потому зайдя на OLX, вы 100% найдете то, что искали, не выходя из дома.

Поход в магазин в большинстве случаев завершается плохим настроением, потерянным временем и пустой корзиной. Причин много, среди них – это минимальный выбор и завышеные цены. На этой платформе вы сможете воспользоваться удобным поиском с фильтрами, безопасной услугой OLX Доставка, устроить себе умный шопинг: установить цены по приоритетности и найти товар, который нравится. И, конечно, обойдетесь без вышеупомянутых проблем.

Кроме приятных цен на новые вещи, вы можете сэкономить, выбирая б/у товары. И самое главное – шопинг пройдет быстро и безопасно, ведь онлайн-формат (покупки без очередей) понравится не только вам, но и ребенку, которому не придется спрашивать "мама, ну когда уже домой?".

Начнем с подсчета стоимости необходимой одежды для девочки!

За обновленный школьный гардероб придется заплатить 1410 гривен. В нашем списке по среднему прайсу: юбка – 200 грн, сарафан – 170 грн, две блузки по 180 грн, спортивный костюм – 300 грн, кроссовки – 300 грн и туфли – 250 грн.

Конечно, если нужно, в корзину можно добавить платье, реглан, жакет, гольфы, носки, колготы и аксессуары для волос.

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

А на мальчика сколько нужно потратить?

Одежда для мальчика будет стоить на 40 грн дороже, чем для девочек. За нее заплатите 1450 грн. В нашем списке: две рубашки по 150 грн, брюки за 200 грн, туфли за 300 грн, спортивный костюм за 300 грн и кроссовки за 350 грн. Получить товар в любой точке Украины от онлайн-продавца будет удобно с услугой OLX Доставка.

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

Аналогичный комплект в 2020-м стоил на 90 гривен дешевле – 1360 грн. Но разница "не бьет" по кошельку, поскольку на OLX цены до сих пор остались доступными, а ассортимент товаров разнообразным.

Цены умеренные. Но еще больше сэкономить можно. Спросите как?

Покупайте товары б/у на OLX, потому что это экологично, ведь вы дарите им вторую жизнь. Кроме заботы об окружающей среде, вы еще получаете приятный бонус – экономию семейного бюджета.

Школьники растут быстро, поэтому одежда не успевает сноситься, а родители, которые ответственно подходят к потреблению, продают их вещи, которые стали малы. Такая одежда или обувь хорошо выглядит, часто бывает почти новой, а иногда и брендовой. Так что шансы купить качественную вещь по приемлемой цене велики. И такой шопинг каждый год становится все популярней, потому что дает возможность приобрести почти новую вещь и в то же время сэкономить.

К слову, на комплект подержанной одежды для девочки, аналогичный вышеперечисленному, вы потратите почти вдвое меньше – 750 грн, сэкономив 660 грн. Для мальчика – 800 грн, и сэкономить удастся 650 гривен.

На эти средства можно приобрести дополнительную одежду или сменную обувь, набор канцтоваров, или же модный школьный портфель по приятному прайсу. Предполагаем, в эту секунду вы спрашиваете себя: "А разве так было можно?" Конечно можно! И почему бы не попробовать в этом году?

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

К тому же на OLX – "живые" фото вещей и реальные контакты продавцов, а в ассортименте каждый найдет товар по душе: объявлений с бывшей в употреблении одеждой для мальчика более 18 тыс., для девочки – более 66 тыс. Даже самый требовательный школьник будет доволен, и, вероятно, получит винтажную рубашку или брюки.

Выбираем канцелярские принадлежности

Согласно данным OLX Доставка за школьные принадлежности для ребенка в 2021 году придется заплатить минимум 211 гривен. В списке такие товары:

10 тетрадей на 18 листов, цена которых – 4 гривны за штуку;

3 шариковые ручки стоимостью от 1 грн 20 коп. до 120 грн за штуку;

2 карандаши – от 3 до 50 грн за штуку;

линейка, которая стоит от 2 до 100 грн;

набор фломастеров – в диапазоне от 20 до 190 грн;

пенал от 80 грн и дневник от 60 грн.

При необходимости можно дополнительно купить обложки на тетради, альбомы для рисования, краски, клей, ножницы, папки и подставки для книг.

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

И о портфеле не забудьте!

За него на OLX заплатите от 460 гривен (средняя цена). Но и о приобретении сумки для удобного хранения обуви от 135 гривен и ланчбокса по цене от 172 гривен не забудьте. Общая сумма затрат на эти новые вещи – 767 гривен. Если вы за экономвариант, то купите б/у товары. Такой комплект будет стоить 446 гривен.

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

Действуйте на опережение – найдите умные гаджеты для ребенка!

Вопрос с дистанционным обучением школьника остается открытым, поскольку вероятность возвращения учеников к онлайн-урокам дома – высокая. Вспомните только ненормированный учебный год в 2020 году, на пике пандемии. Поэтому покупайте набор современных гаджетов уже сейчас, чтобы перестраховаться и подготовить ребенка к возможным нововведениям.

/ Фото: Инфографика Life Сегодня

На OLX можно найти новую технику по приятным ценам, но все же приобрести бывшие в употреблении товары будет дешевле! Средняя цена на новые ноутбуки – 11300 грн, а на б/у – 6400 грн, на новые планшеты – 2770, а на б/у – 1320 грн соответственно. За новые наушники заплатите ориентировочно 970 грн, а за б/у – 880 грн. Покупая технику, бывшую в употреблении, вы сэкономите примерно 6440 грн. Согласитесь, немало.

Кстати, чтобы не наткнуться на мошенников и гарантированно получить свой заказ, воспользуйтесь услугой OLX Доставка. Это удобно, безопасно и без предоплат. Выбирая доставку в отделение Новой почты/Укрпочты/Justin, оплачивайте онлайн или воспользуйтесь наложенным платежом на Новой почте.

Еще полезный лайфхак: на OLX часто бывают акции, на которых вы можете получить бесплатную доставку. Например, на данный момент такое предложение актуально, если вы оформляете заказ с услугой OLX Доставка, забираете товар на Новой почте и оплачиваете его онлайн карточкой Mastercard.

Выводы

Как видим, собрать ребенка в школу можно бюджетно и без очередей! Стоит лишь найти в интернете проверенный сайт для шопинга с приемлемым ценам. Мы для себя выбрали OLX с удобной и безопасной доставкой, а также огромным ассортиментом как новых товаров, так и тех, что были в употреблении.

В 2021-м новый школьный комплект одежды для девочки на OLX вам будет стоить 1410 грн, а для мальчика – 1450 грн. Если захотите сэкономить, то выбирайте подержанные вещи, чтобы уменьшить расходы до 50%.

Словом, на платформе сможете сделать разумный выбор и сэкономить. Поэтому выбирайте проверенный сайт OLX.