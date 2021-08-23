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Как выбрать рюкзак для школьника – 5 правил

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
23 августа, 16:05
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Рюкзак для школьника, особенно для первоклассника, должен быть легким, прочным, со светоотражающими деталями и обязательно ортопедической спинкой.
Как правильно выбирать школьный рюкзак
Как правильно выбирать школьный рюкзак / Фото: Unsplash, olx.ua

До начала учебного года осталось всего ничего, а это значит, что пора подумать о том, с чем ваш ребенок будет ходить в школу. Мы определили пять главных качеств, которыми должен обладать качественный рюкзак для школьника. И если ходить по школьным ярмаркам у вас нет сил и желания, да и тратить слишком много денег тоже не хочется – отправляйтесь на OLX, где есть широкий выбор рюкзаков на любой вкус. Удобно и безопасно можно заказать их на ОLX вместе с услугой ОLX Доставка.

Зачем рюкзаку ортопедическая спинка

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Выбирайте рюкзак с ортопедической спинкой
Выбирайте рюкзак с ортопедической спинкой / Фото: olx.ua

Для школьников, а особенно учеников начальной школы, необходимо покупать рюкзак только с ортопедической спинкой, которая должна быть жесткой, но с мягкими накладками на всю спину.

Ортопедическая спинка повторяет естественный изгиб позвоночника, тем самым правильно распределяя нагрузку на спину.

Каким должен быть размер и вес рюкзака

Выбирая рюкзак, важно учитывать размеры и рост ребенка
Выбирая рюкзак, важно учитывать размеры и рост ребенка / Фото: olx.ua

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Выбирая рюкзак, важно учитывать размеры и рост ребенка:

  • он не должен быть больше ширины плеч ребенка;
  • его нижний край не должен быть ниже поясницы;
  • он должен плотно прилегать к спине.

А еще не покупайте рюкзаки на вырост – это приведет к тому, что центр тяжести может быть смещен и тем самым плохо влиять на здоровье ребенка.

Не забывайте и про вес рюкзака. Для первоклассника вес пустого рюкзака должен быть не более одного килограмма. А вот вес нагруженного – это 10% от массы тела ребенка младшего школьного возраста, для школьников средней и старшей школы – до 15% от веса ребенка.

Какими должны быть лямки в рюкзаке школьника

Лямки в рюкзаке должны быть широкими
Лямки в рюкзаке должны быть широкими / Фото: olx.ua

Никаких тонких тканевых шлеек на рюкзаках быть не должно. Лямки должны быть широкими – около 4-5 см, крепкими, с мягким прилеганием к плечам и обязательно – регулируемыми.

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И не пренебрегайте стропой с пряжкой, которая дополнительно удерживает лямки на плечах и помогает позвоночнику легче перенести тяжесть школьных книжек.

Из какого материала должен быть изготовлен рюкзак школьника

Рюкзак из водонепроницаемой ткани – самый удачный вариант
Рюкзак из водонепроницаемой ткани – самый удачный вариант / Фото: olx.ua

Самым удачным вариантом станет рюкзак из водонепроницаемой ткани, которая отлично моется, и при этом не кашлатится, не мнется и не теряет своей формы. А если у рюкзака будет дышащая спинка (с вентиляционными пористыми отверстиями) и прорезиненное жесткое дно – цены ему не будет.

Не упускайте из вида и детали: качество фурнитуры, принтов и прочих аксессуаров.

Нужны ли рюкзаку светоотражающие детали

Выбирайте рюкзак, у которого есть светоотражатели со всех сторон
Выбирайте рюкзак, у которого есть светоотражатели со всех сторон / Фото: olx.ua

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Выбирая рюкзак, обращайте внимание на модели со светоотражающими элементами, которые в темное время суток делают вашего ребенка заметным на дорогах и во дворах.

Лучшим вариантом станет рюкзак, у которого есть светоотражатели со всех сторон: на боковинах, спереди и на лямках. Это поможет обратить внимание на вашего ребенка в темное время суток, ведь зимой темнеет достаточно рано.

За сколько можно купить рюкзак к 1 сентября

Цены на рюкзаки могут быть абсолютно разными. Вы смело можете рассчитывать на неплохой вариант ортопедического рюкзака стоимостью около 400-460 гривен.

Школьный рюкзак стоимостью до 460 грн
Школьный рюкзак стоимостью до 460 грн / Фото: olx.ua

За 500 гривен вы найдете рюкзаки любых расцветок и моделей – с различными мультяшными героями, супергероями, анималистическими и флористическими мотивами достойного качества и стильного дизайна.

Школьный рюкзак стоимостью 500 грн
Школьный рюкзак стоимостью 500 грн / Фото: olx.ua

Если же вы хотите купить ребенку брендовый рюкзак, тогда придется выложить чуть больше – от тысячи гривен.

Школьный рюкзак стоимостью больше 1000 грн
Школьный рюкзак стоимостью больше 1000 грн / Фото: olx.ua

В любом случае, какой бы рюкзак вы не выбрали, легко и быстро вы его сможете получить с OLX Доставка.

Ранее мы рассказывали, как выбрать модные и практичные образы для девочек в школу.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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