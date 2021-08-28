Что такое карма и можно ли ее изменить / Фото: Pexels

Часто можно услышать про карму и судьбу, которую нельзя изменить. Но зачастую так говорят люди, когда происходит что-то неприятное, плохое. Астролог и нумеролог Анатолий Шмульский на своей странице в Instagram пояснил, что такое карма и можно ли ее изменить.

По его словам, карма – это вселенский причинно-следственный закон. То есть вы совершаете определенный поступок (хороший или плохой), и он через какое-то время к вам возвращается. Но возвращается именно поступок, а не отношение, отмечает эксперт.

Что такое карма и можно ли ее изменить

Различают карму быструю и медленную. Астролог пояснил, чем они отличаются:

Вы, наверное, замечали, что к одному человеку прилетает (результат его поступка. – ред.) моментально, а другой делает, что хочет, и ему ничего. Поэтому, если вы сразу видите результаты своих поступков, вам просто повезло.

В таком случае вы просто можете изменить свое поведение, и все наладится.

Кроме того, есть еще один важный момент, связанный с кармой человека – своеобразный жизненный урок. Что это такое и как работает – астролог пояснил так:

Наша душа проходит уроки, которые необходимо выучить. Изначально эти уроки простые. Например, научиться любить. И если в прошлой жизни вы, допустим, испугались и решили: не буду любить, чтобы не бросили. То в следующей жизни могут дать некрасивую внешность, чтобы вам стало еще сложнее.

Человеку важно задумываться о том, почему с ним происходят те или иные неприятности. Только так можно выучить урок, который вам преподнесла жизнь, и изменить это. Астролог говорит, что в судьбе каждого человека есть запланированные события и встречи, и они не случайны. Но вот результаты этих встреч зависят от проработанных вами уроков.

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