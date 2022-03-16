Арестовича заказывали? Порция отборных мемов, набравших тысячи лайков в Сети

Отборные мемы об Арестовиче / Фото: Телеграм-канал: валерьянка АРЕСТОВИЧА

Топ-3 крашей Украины за время войны – президент Украины Владимир Зеленский, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким и советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Мемы с их участием в социальных сетях поднимают настроение каждому украинцу. "Сегодня" покажет подборку смешных мемов об Арестовиче, который у многих ассоциируется с успокоительным во время войны.

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/ Фото: Телеграм-канал: валерьянка АРЕСТОВИЧА

Если надоело бояться и нужно срочно поднять настроение (а не давление), рекомендуем телеграм-канал валерьянка АРЕСТОВИЧА.

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