Арестовича замовляли? Порція відбірних мемів, які набрали тисячі лайків у Мережі

Відбірні меми про Арестовича / Фото: Телеграм-канал: валерьянка АРЕСТОВИЧА

Топ-3 крашів України за час війни – президент України Володимир Зеленський, голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім та радник глави Офісу президента Олексій Арестович. Меми за їхньої участі в соціальних мережах піднімають настрій кожному українцеві. "Сьогодні" покаже добірку смішних мемів про Арестовича, який у багатьох асоціюється з заспокійливим під час війни.

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/ Фото: Телеграм-канал: валерьянка АРЕСТОВИЧА

Якщо набридло боятися та потрібно терміново підняти настрій (а не тиск), рекомендуємо телеграм-канал валерьянка АРЕСТОВИЧА.

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