Аня Тейлор-Джой стала амбассадором модного дома Dior (фото)

Аня Тейлор-Джой стала лицом направлений мода и красота дома Dior / Фото: dior.com

Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой, которая ранее снялась для обложки глянца и рассказала, что живет у друзей, может похвастаться новым большим проектом. Актриса стала амбассадором модного дома Dior.

Актриса Аня Тейлор-Джой – новое лицо Dior / Фото: dior.com

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Dior рады объявить, что Аня Тейлор-Джой стала новым глобальным послом дома в направлениях мода и макияж. На 26-й церемонии награждения Critics Choice Awards она была замечена в нескольких творениях дома. Актриса воплотила современную элегантность в платье из тюля с драпировкой и деталями макраме из коллекции Dior Haute Couture весна-лето 2020, которое создала Мария Грация Кьюри, – сказано в официальном релизе бренда.

Аня Тейлор-Джой в платье из кутюрной коллекции Dior весна-лето 2020 / Фото: dior.com

Напомним, Аня уже не раз появлялась в одежде Dior на разных мероприятиях. Так, звезда блистала на красной дорожке Эмми-2021 в ярко-желтом платье с огромной накидкой-шлейфом.

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А для премьеры триллера "Прошлой ночью в Сохо" актриса надела женственное платье по фигуре цвета фуксии.

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Теперь Аня будет официально представлять Dior на международном рынке, участвуя в рекламных кампаниях дома.

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