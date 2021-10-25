Аня Тейлор-Джой стала амбассадором модного дома Dior (фото)

Аня Тейлор-Джой стала лицом направлений мода и красота дома Dior / Фото: dior.com
Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой, которая ранее снялась для обложки глянца и рассказала, что живет у друзей, может похвастаться новым большим проектом. Актриса стала амбассадором модного дома Dior.
Dior рады объявить, что Аня Тейлор-Джой стала новым глобальным послом дома в направлениях мода и макияж. На 26-й церемонии награждения Critics Choice Awards она была замечена в нескольких творениях дома. Актриса воплотила современную элегантность в платье из тюля с драпировкой и деталями макраме из коллекции Dior Haute Couture весна-лето 2020, которое создала Мария Грация Кьюри, – сказано в официальном релизе бренда.
Напомним, Аня уже не раз появлялась в одежде Dior на разных мероприятиях. Так, звезда блистала на красной дорожке Эмми-2021 в ярко-желтом платье с огромной накидкой-шлейфом.
А для премьеры триллера "Прошлой ночью в Сохо" актриса надела женственное платье по фигуре цвета фуксии.
Теперь Аня будет официально представлять Dior на международном рынке, участвуя в рекламных кампаниях дома.
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