Звезда сериала "Ход королевы" снялась для обложки глянца и рассказала, что живет у друзей

Звезда сериала "Ход королевы", который стал лучшим мини-сериалом на "Золотом глобусе-2021", снялась в фотосессии для американского издания InStyle. Аня Тейлор-Джой появилась на обложке октябрьского номера журнала.
25-летняя актриса позировала в нарядах Dior, Chloé и Isabel Marant в конюшне, среди подсолнухов и в заброшенном доме.
В интервью Аня рассказала о плотном рабочем графике, любви к лошадям, "Ходе королевы", друзьях и славе.
Звезда призналась, что никогда не чувствовала себя своей среди сверстников из-за частых переездов родителей. Актриса родилась в Майами, в 6-летнем возрасте переехала в Аргентину, потом в Великобританию, а сейчас живет в Лос-Анджелесе. Сама Аня призналась, что, не смотря на финансовую обеспеченность, у нее нет собственного дома, а живет она в основном у друзей.
Самая младшая из шести детей в семье Аня росла сорванцом. Когда семья переехала из Аргентины в Великобританию, актриса отказывалась учить английский, пока не добилась своего – возобновления занятий с лошадьми. Также она рассказала, что до недавнего времени абсолютно не знала ничего об уходовых средствах для лица и волос.
Тейлор-Джой пока не осознает огромного успеха и славы, которая на нее свалилась после выхода "Хода королевы".
Я не почиваю на лаврах, потому что еще не осознаю, что они у меня есть – отметила Аня.
Актриса прокомментировала, что зазнаться ей не дают и друзья.
Смотрите видео о "Золотом глобусе":
Читайте также:
- Звезда "Хода королевы" Тейлор-Джой: "Я слишком странная и недостаточно красивая, чтобы сниматься в кино"
- Отдых по мотивам сериала: 2 оригинальных идеи для поклонников "Хода королевы" и "Бриджертонов"
- Финал "Хода королевы" получил самый большой рейтинг в истории Netflix: чем закончился сериал