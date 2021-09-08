Звезда сериала "Ход королевы" снялась для обложки глянца и рассказала, что живет у друзей

25-летняя актриса Аня Тейлор-Джой покорила зрителей во всем мире. Актриса в интервью откровенно рассказала о детстве, успехе и первых шагах в карьере

/ Фото: instagram.com/instylemagazine

Звезда сериала "Ход королевы", который стал лучшим мини-сериалом на "Золотом глобусе-2021", снялась в фотосессии для американского издания InStyle. Аня Тейлор-Джой появилась на обложке октябрьского номера журнала.

25-летняя актриса позировала в нарядах Dior, Chloé и Isabel Marant в конюшне, среди подсолнухов и в заброшенном доме.

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/ Фото: instagram.com/instylemagazine

В интервью Аня рассказала о плотном рабочем графике, любви к лошадям, "Ходе королевы", друзьях и славе.

/ Фото: instagram.com/instylemagazine

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Звезда призналась, что никогда не чувствовала себя своей среди сверстников из-за частых переездов родителей. Актриса родилась в Майами, в 6-летнем возрасте переехала в Аргентину, потом в Великобританию, а сейчас живет в Лос-Анджелесе. Сама Аня призналась, что, не смотря на финансовую обеспеченность, у нее нет собственного дома, а живет она в основном у друзей.

/ Фото: instagram.com/instylemagazine

Самая младшая из шести детей в семье Аня росла сорванцом. Когда семья переехала из Аргентины в Великобританию, актриса отказывалась учить английский, пока не добилась своего – возобновления занятий с лошадьми. Также она рассказала, что до недавнего времени абсолютно не знала ничего об уходовых средствах для лица и волос.

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/ Фото: instagram.com/instylemagazine

Тейлор-Джой пока не осознает огромного успеха и славы, которая на нее свалилась после выхода "Хода королевы".

Я не почиваю на лаврах, потому что еще не осознаю, что они у меня есть – отметила Аня.

Актриса прокомментировала, что зазнаться ей не дают и друзья.

/ Фото: instagram.com/instylemagazine

/ Фото: instagram.com/instylemagazine

Смотрите видео о "Золотом глобусе":

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