Ани Лорак выступила на российской "Жаре". Ее номер ставил украинский режиссер (видео)

Ани Лорак готовила целых три номера для московского фестиваля. Ей помогал украинский постановщик Герман Ненов

Ани Лорак выступила на фестивале Жара в Москве / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак, которая скрывает свои доходы в РФ, выступила на фестивале "Жара", который на днях состоялся в Москве. Певица призналась поклонникам, что очень долго готовилась к номерам, а их было целых три. Помогал Ани Лорак украинский режиссер Герман Ненов, специально прилетевший из Киева.

А мы хотим напомнить, что подготовили календарь летних лайфхаков с идеями для веселого и запоминающегося отдыха в этом сезоне.

"Около трех месяцев мы создавали уникальное шоу для каждой из песен", – отметила в Instagram-посте Лорак. Она исполнила песни "Наполовину", "Раздетая" и "Зеркала".

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Смотрите номер с песней Ани Лорак – "Наполовину", который поставил Герман Ненов:

Поклонники Ани Лорак остались в восторге от ее выступления:

"Не могу насмотреться, лучше клипа"

"Вау! Очень крутой номер! Безумно красиво!"

"Просто шедевр. До мурашек"

Скриншот из YouTube

Скриншот из YouTube

На сцене "Жары" Ани Лорак выступила вместе с Григорием Лепсом и Филиппом Киркоровым. Последнему недавно запретили въезд на территорию Украины из-за поддержки оккупации Крыма.

Ани Лорак выступила вместе с Киркоровым и Лепсом / Фото: instagram.com/anilorak

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

Ранее мы писали, что Ани Лорак воссоединилась с экс-супругом на праздновании 10-летия их дочки.