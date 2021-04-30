Артистка разместила совместную фотографию с королем поп-музыки и подписала ее трогательным поздравлением. Но от глаз поклонников не скрылось "богатство" на руках певца

Певица Ани Лорак после обвинений Меладзе в харассменте эмоционально поздравила своего коллегу Филиппа Киркорова с 54-летием. Артистка запостила фото, на котором они позируют в гламурных нарядах на одном из мероприятий. Звезды буквально сияли от счастья.

В новом посте в своем Instagram-аккаунте Ани Лорак расхвалила Филиппа и назвала его "лучшим крестным". Дочь артистки, София – крестница Киркорова.

Филипп Киркоров и Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

"С Днём рождения, дорогой Филипп! Король С Днём рождения, мой любимый Друг! Наш лучший Крёстный!

Будь счастлив и освещай своим талантом планету. Всегда рядом. Люблю", – написала Ани Лорак.

Поклонники обратили внимание на многочисленные кольца на пальцах Киркорова.

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"Как жаль, что пальцев на руках лишь 10 у Фили".

"Мало колец на пальцах, очень мало, нужно больше"

"Какие пЭрстни у Караля..."

"Блин всего лишь 10 пальчиков, а можно было и больше"

"У него всё богатство на руке"

Кстати, накануне своего 54-летия Киркоров сделал заявление о своей личной жизни. Он сказал, что ни в чем себе не отказывает, но деталей не уточнял. Тем временем в последнее время все говорят о возможном воссоединении Ани Лорак с ее экс-супругом Муратом Налчаджиоглу.