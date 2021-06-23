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Анастасия Волочкова обнажилась после бани, но фаны не заценили: Тощая, голая и в шапке

23 июня, 20:30

Дарина Алексеева

Российская балерина наслаждается жаркими летними днями и проводит их с пользой. Артистка побывала в бане и холодной купели

Анастасия Волочкова позировала обнаженной / Фото: instagram.com/volochkova_art

45-летняя Анастасия Волочкова, поклонников которой ранее смутили ее худые ноги, опубликовала свое фото, на котором позирует обнаженной. Звезда прикрылась банным веником, надев на голову шапку на овчине и позировала на камеру. Однако некоторые поклонники балерины не оценили такой кадр. Многих разозлило, что артистка слишком часто публикует свои полуобнаженные фото.

На фотографии, которую Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram, она сидит во дворе своего дома рядом с мангалом и уличным диваном.

"Жаркие дни – прекрасное время для русской бани и холодной Купели. Наслаждаюсь под посаженной мною сиренью. Как она в моем исполнении с искусственными гроздьями? Но это был вынужденный ход. Я очень люблю цветы! Цветёт и пахнет", – написала Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова позировала обнаженной после бани / Фото: instagram.com/volochkova_art

Но не всем пришлось по вкусу такое фото звезды.

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Напомним, что Анастасия Волочкова решила стать балериной еще в возрасте пяти лет. Будучи на втором курсе Академии балета им. Вагановой, Анастасия начала танцевать на сцене Мариинского театра. Карьера юной балерины развивалась очень стремительно, и вскоре она стала солисткой.

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Ранее телеведущая Ксения Собчак показала растяжку, как у Волочковой.

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