Амазонка в джунглях: Леся Никитюк в белом топе похвасталась тонкой талией

Леся Никитюк похвасталась модным костюмом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская телеведущая, блогерша и юмористка Леся Никитюк не перестает радовать своих поклонников новыми снимками в модных нарядах.
На этот раз звезда похвасталась в Instagram стильным льняным оверсайз-костюмом зеленого цвета от украинского бренда Cherry Land. Под пиджак она надела белый топ, подчеркивающий ее тонкую талию и пресс.
"Костюм "этим летом ты будешь не одна... ну или следующим". Как вам?" – поинтересовалась Никитюк у подписчиков.
Леся Никитюк в костюме украинского бренда Cherry Land / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Пользователям сети очень понравился лук ведущей, и они оставили множество комплементарных комментариев под публикацией.
- "Как всегда богиня!"
- "Красотка"
- "Нереально крутой! Зеленый в моде. Леся, вы стильная!"
- "Красиво"
- "Леся, костюм очень красивый!"
- "Шикарная девочка и костюм"
- "Амазонка в джунглях"
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Напомним, украинская певица и подруга телеведущей Леси Никитюк Лия Ли впервые станет мамой. Радостной новостью со своими поклонниками Лия поделилась в Instagram, опубликовав фото с округлившимся животом.
Кроме этого, ранее Леся Никитюк показала, как выглядела в 9-м классе.
Леся Никитюк – известная украинская телеведущая, блогерша и юмористка. Родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Получила высшее образование в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии. Во время учебы девушка была участницей команды КВН "Торнадо Люкс". Ее короткая миниатюра "Галя, я в маршрутке" стала вирусной в YouTube.
В 2009 году Никитюк со своей близкой подругой Ольгой Панасенко начала выступать в "Бигуди шоу". В 2011 году они приняли участие в шоу "Рассмеши комика", после чего к Лесе пришла популярность.
Телеведущая не замужем. В 2017 году она сообщила, что выходит замуж за своего соседа, однако вскоре возлюбленные расстались.
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