Алюминиевая фляга Givenchy за 10 тыс. грн. Что в ней особенного (фото)

Новый модный аксессуар - фляга Givenchy / Фото: instagram.com/givenchyofficial

Сегодня модные дома выпускают не только люксовую одежду, но и производят адвент-календари, бутылки, горнолыжное снаряжение и декор для дома. Одну из таких новинок можно найти в коллекции Givenchy сезона весна-лето 2022. Об этом сообщает издание Hypebeast.

Фляга, разработанная креативным директором дома Мэтью М. Уильямсом, полностью изготовлена из алюминия и отполирована до блестящего серебристого цвета. Аксессуар дополнен черным кожаным плечевым ремнем с асимметричными металлическими наконечниками с лого Givenchy, который позволяют регулировать длину.

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Алюминиевая фляга Givenchy / Фото: пресс-служба

Внешний вид аксессуара напоминает простую бутылку для воды. Она имеет характерную форму и классический колпачок.

Стоимость такой фляг и впечатляет. Поклонникам бренда она обойдется в 390 долларов, что приблизительно равно 10 140 грн.

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Алюминиевая фляга Givenchy / Фото: пресс-служба

Купить флягу Givenchy можно на сайте и в бутиках бренда.

Алюминиевая фляга Givenchy / Фото: пресс-служба

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