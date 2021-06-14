alyona alyona празднует 30-летие: вдохновляющий спич от именинницы

Самая известная украинская рэп-исполнительница рассказала о своих достижениях, неудачах и почему 30 лет – это не страшно

alyona alyona отмечает день рождения. Ей исполнилось 30 лет / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

14 июня рэперша alyona alyona, записавшая недавно песню с "Океаном Ельзи", празднует день рождения. У себя в Instagram Алена опубликовала текст, прочитав который, вы не будете бояться числа "30". А если вы уже прошли этот рубеж, то просто вдохновитесь ее легким но мотивирующим спичем.

Как, наверное, любой человек, alyona alyona в душе чувствует себя намного младше своего фактического возраста. С этого она начала свой праздничный пост.

"Мне сегодня 30. (Внутри все равно 20). Так много хочется написать, что аж слов не хватает. Как говорил один крутой музыкант: "слезы мешают говорить".

30 – этакий срез. Будто полжизни за плечами. Много где жила, у меня много друзей, есть разнообразной опыт работы, могу говорить о важных вещах на всю Украину и за ее пределами, любима и люблю, имею крутую команду и целый вагон планов на следующие 30 лет. Счастлива. Это главное.

Читайте также: Фото alyona alyona с флагом Украины пропало из Instagram после скандала в Сети

Что-то не успела еще. Что-то вообще не удалось (похудеть, например, на 29 кг). Но кто стучит – тому откроют. А я стучу регулярно. Потому всем, кто читает этот пост, я искренне желаю верить в себя, любить себя и знать, что у вас все получится, как вышло и еще выйдет у меня.

Люблю людей. Люблю всех вас. Навсегда ваша, alyona alyona".

Настоящее имя alyona alyona – Алена Олеговна Савраненко. Она родилась 14 июня 1991 года в Капитановке, Кировоградской области.

У Алены два высших образования. Она работала воспитательницей в детском саду, а потом стала звездой украинского хип-хопа и рэпа.

В 2018 году вышел ее первый клип на песню "Рыбки", ставшую одной из самых популярных работ исполнительницы.

Релиз дебютного альбома alyona ayona "Пушка" состоялся 8 апреля 2019 года. В том же году рэперша победила в номинации европейской премии ANCHOR Award как наиболее перспективный молодой талант.

alyona alyona открыла свою музыкальную компанию – смотрите сюжет:

Ранее мы писали, сколько стоит выступление alyona alyona на корпоративе.