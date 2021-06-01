Океан Ельзи и alyona alyona спели о детях войны. Слушаем песню, от которой мурашки по коже

Композиция была записана в двух вариантах. Одним из авторов текста стал украинский писатель и поэт Сергей Жадан

"Океан Ельзи" и alyona alyona выпустили песню про детей войны Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Легендарная рок-группа "Океан Ельзи", которая впервые выступит на Atlas Weekend, и популярная рэп-исполнительница alyona alyona презентовали совместную песню "Країна дітей".

Песня – посвящение детям Украины, пострадавших в результате войны на востоке страны, вооруженных конфликтов, терактов. Премьера к Международному дню защиты детей – 1 июня. Это напоминание, что, прежде всего, дети нуждаются в защите от поступков взрослых, от их безответственных и жестоких решений.

Текст Сергея Жадана, посвященный памяти Даниила Дидика, мальчика, который в 2015 году погиб в Харькове в результате теракта во время Марша единства. "Країна дітей" вышла одновременно в двух версиях: "океановской" и в стиле хип-хоп.

Видео для песне снято в начале мая этого года в городе Лисичанск на востоке Украины. Главными героями стали дети от 8 до 13 лет, проживающие в городе.

"Горжусь тем, что трек был создан именно с "Океаном Ельзи" – легендарной группой. Вместе мы долго размышляли, как поделиться с вами историей, которая болит в наших сердцах не один год. Поэтому после творческих раздумий было решено сделать две версии трека", – поделилась alyona alyona в описании к видео на своем официальном YouTube-канале.

Вторая версия песни "Країна дітей":

Слушатели бурно отреагировали на выход песни:

Ого, очень сильно, мурашки по коже!

Очень круто!

Мурашки по телу, круто, спасибо!

Очень мощно и трогательно. Спасибо за песню!

Очень цепляет душу. Надеемся, что это (война – Ред.) когда-нибудь закончится!

Скриншот: YouTube

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