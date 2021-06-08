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От 5 до 20 тысяч долларов за корпоратив! Мы узнали гонорары самых популярных украинских звезд

Сегодня, 17:38

Узнайте, сколько за выступление получают самые популярные украинские исполнители

Какие гонорары получают звезды украинского шоу-бизнеса?
Какие гонорары получают звезды украинского шоу-бизнеса?
Фото: Сегодня

Лето – пора свадеб и праздников, даже во время пандемии. Ситуация с COVID-19 тяжело ударила по украинским артистам, которые немалую долю прибыли получали от выступлений на частных мероприятиях.

Сейчас они тоже продолжают это делать, хоть и ивентов стало меньше, а соответственно – возросла конкуренция. К слову, похожая ситуация и в российском шоу-бизнесе, где в тройку самых высокооплачиваемых звезд вошли Алла Пугачева и Максим Галкин.

Life Сегодня узнали у организаторов мероприятий, какие гонорары запрашивают украинские знаменитости за свои выступления на частных ивентах.

Первое место в рейтинге делят Оля Полякова и Макс Барских. За одно выступление на мероприятии "Королева ночи" просит 20 тысяч долларов (545 тысяч грн), такую же сумму будьте готовы заплатить и Барских.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба

Далее – поп-звезда украинской сцены Настя Каменских, цена за выступление которой, по словам ивент-менеджеров, варьируется от 15 до 25 тысяч долларов (от 408 до 680 тысяч грн).

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Примерно за такую же сумму согласится спеть на вашем празднике и Сергей Бабкин – около 15 тысяч долларов.

Сергей Бабкин
Сергей Бабкин
Фото: instagram.com/babkin_official

За выступление группы НЕАНГЕЛЫ, которая хоть и распалась, но продолжает работать на частных мероприятиях, готовьтесь "раскошелиться" на 12 тысяч долларов (327 тысяч грн). К слову, столько же просит и группа THE HARDKISS.

The Hardkiss
The Hardkiss
Фото: instagram.com/the_hardkiss

За 10 000 евро (330 тысяч грн) на вашем мероприятии согласится спеть группа KAZKA.

Группа KAZKA
Группа KAZKA
Фото: instagram.com/kazka.band

Чуть дешевле обойдутся выступления певицы Златы Огневич и рэп-исполнительницы alyona layona – по 7 тысяч долларов, а также Виктора Павлика и Светланы Тарабаровой – по 5 тысяч долларов.

alyona alyona и Злата Огневич
alyona alyona и Злата Огневич
Фото: instagram.com/zlata.ognevich, facebook.com/alyona.alyona.official

Как рассказали нам ивент-менеджеры, гонорары за выступления артистов до и после пандемии почти не поменялись. Лишь иногда знаменитости могут пойти на уступки и запросить меньшую сумму, однако в целом ситуация с расценками остается прежней.

Стоит также учитывать, что весь заработанный гонорар артисты тратят не только на себя, но и на свою команду, куда входят, к примеру, артисты балета, стилисты, менеджеры и другие.

Напомним, Джамала раскрыла свой гонорар после победы на "Евровидении-2016".

В сюжете "Зіркового шляху" узнайте, сколько звезды зарабатывают в Instagram:

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гонорар НЕАНГЕЛЫ Настя Каменских Оля Полякова Виктор Павлик Злата Огневич Светлана Тарабарова Макс Барских The Hardkiss Сергей Бабкин alyona alyona
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