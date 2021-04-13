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После скандала фото alyona alyona с флагом Украины пропало из Instagram

Сегодня, 20:00

Рэперша alyona alyona вызвала резонанс, когда спародировала певицу Lizzo и прикрыла свое тело украинским флагом. На фоне скандала фото исчезло из соцсети, но певица его не удаляла

Пародийное фото alyona alyona, которое раскритиковали в Сети, исчезло из Instagram! Кадр, на котором голая артистка прикрывается флагом Украины, сам Instagram убрал автоматически.

Как сообщили представители рэп-исполнительницы alyona alyona, сама она пост не удаляла. Дело в том, что на публикацию пожаловались пользователи соцсети – по их мнению снимок оскверняет государственный символ.

На фотографии alyona alyona пародирует образ певицы Lizzo, которая прикрывается американским флагом.

alyona alyona
alyona alyona
Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

В то время как часть поклонников рэперши оценили ее смелость и креатив, другие – осудили за такое фото. Например, продюсер Алена Мозговая возмутилась настолько, что предложила alyona alyona прочесть Уголовный кодекс Украины.

Сама рэперша не считает фотографию позорной, поэтому в ближайшем будущем планирует ее восстановить. Но, конечно, на фоне критики в адрес рэперши, многие подумали, что она сама удалила скандальный пост.

Ранее alyona alyona снова разделась и спародировала Майли Сайрус.

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