alyona alyona повторила игривый образ Насти Каменских: фотобатл

Украинская рэп-исполнительница продолжает радовать поклонников пародиями на фото звезд в рамках PR-кампании своего альбома Galas. На этот раз alyona alyona повторила фото Насти Каменских.
На опубликованном снимке в Instagram артистка позирует на кухне в розовой футболке и носках в тон со шваброй в руке. Повторила alyona alyona и прическу Каменских.
alyona alyona и Настя Каменских / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
Под фото рэп-исполнительница решила высказаться о роли женщины в современном обществе.
"Когда женщин прячут дома – я слышу "галас". В наших реалиях есть закоренелый стереотип: женщина – домохозяйка, которая должна убрать за семьей после ужина и тратить все свое свободное время на домашние дела. И хотя в больших городах все быстро изменилось, но стоит только выехать в провинцию... Домашние дела, быт часто считают обязанностью именно женщины. И не дай бог быть карьеристкой – сразу неудачница и мужененавистница", – поделилась своими мыслями alyona alyona.
Напомним, недавно Instagram из-за жалоб пользователей удалил скандальное фото alyona alyona с флагом Украины.
Ранее alyona alyona сравнила себя с Дорофеевой. Также рэп-исполнительница повторила образ Бейонсе.
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