Альфахорес – аргентинское печенье, моментально тающее во рту (оригинальный рецепт)

Аргентинское печенье альфахорес
Оно буквально рассыпается во рту и моментально тает – потому что готовится из воздушного песочного теста, кругляшки которого надежно скрепляет сгущенное молоко. Альфахорес – самое популярное печенье в Аргентине и других странах Латинской Америки. И вы точно не пожалеете, если воспроизведете этот рецепт дома и включите его в список своего постоянного домашнего печенья.
Роскошные соты – так можно перевести альфахорес с арабского
Именно из Ближнего Востока, по словам историков, прародитель этого печенья перекочевал в Испанию, а потом, примерно в 16-ом веке, засветился в странах Латинской Америки. Там его приняли как данность и начали совершенствовать сладкую выпечку на свой лад.
Как украшать альфахорес
Традиционно – это песочное печенье-сэндвич, которое скрепляется слоем вареной сгущенки. Выпечка должна постоять в морозильной камере, чтобы сгущенка схватилась. Украшать его можно разными вариантами. Кокосовой стружкой или сахарной пудрой, обмокнуть в черном или белом шоколаде. Альфахорес можно и не украшать, он и без этого достаточно вкусный.
Как приготовить печенье альфахорес
Рецепт печенья альфахорес / Фото: freepik.com
Рецепт печенья альфахорес / Фото: freepik.com
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт.
- Желток – 1 шт.
- Сахар – 3/4 ст.
- Масло сливочное – 100 г
- Пшеничная мука, кукурузная мука – по 1 ст.
- Ванильный сахар – 2 ч. л.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Вареная сгущенка – 150 г
- Кокосовая стружка
Способ приготовления
- В сливочное масло комнатной температуры высыпать сахар, ванильный сахар, желток и яйцо, все тщательно растереть до однородной массы.
- Просеянные разрыхлитель, кукурузную муку и пшеничную муку вмешать в полученную смесь. Должно получиться тесто, не прилипающее к ладоням.
- Скатать шар и поместить в холодильник на 25-35 минут.
- Раскатать тесто в лист, толщиной примерно в 1 см, и формочкой вырезать кругляши.
- Выложить на застеленный пергаментом противень, соблюдая дистанцию.
- Выпекать при температуре 170-180 градусов не больше 10 минут. Но если через 5 минут печенье подрумянилось, нужно вынимать его из духовки. Дать остыть.
- Соединить заготовки вареной сгущенкой, края обвалять в кокосовой стружке, охладить.
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