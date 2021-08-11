Алая роза: Леди Гага в самой красивой рекламе Valentino (фото, видео)

Леди Гага в рекламе Valentino Beauty / Фото: Valentino

Леди Гага, которая ранее надела обувь на 20-сантиметровых каблуках, снялась в рекламе нового парфюма Valentino. Аромат вышел под названием Voce Viva Intensa.

В рекламной кампании певица позировала в эффектном алом платье бренда, которое креативный директор Дома Пьерпаоло Пиччоли представил в кутюрном показе, что прошел в июле.

Композиция парфюма включает ноты его предшественника:

бергамота,

сладкого мандарина,

имбиря,

золотой гардении,

дубового мха,

сандала.

Аромат нового Voce Viva Intensa усилен двойной дозой ванили Бурбон.

Леди Гага в рекламе Valentino Beauty / Фото: Valentino

Также Valentino выпустили видео-кампейн парфюма. В ролике Леди Гага поет о силе, индивидуальности, оптимизме, уверенности и решимости. Основной посыл рекламной кампании – найти свой голос и вдохновение.

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