Алая роза: Леди Гага в самой красивой рекламе Valentino (фото, видео)

Леди Гага в рекламе Valentino Beauty / Фото: Valentino
Леди Гага, которая ранее надела обувь на 20-сантиметровых каблуках, снялась в рекламе нового парфюма Valentino. Аромат вышел под названием Voce Viva Intensa.
В рекламной кампании певица позировала в эффектном алом платье бренда, которое креативный директор Дома Пьерпаоло Пиччоли представил в кутюрном показе, что прошел в июле.
Композиция парфюма включает ноты его предшественника:
- бергамота,
- сладкого мандарина,
- имбиря,
- золотой гардении,
- дубового мха,
- сандала.
Аромат нового Voce Viva Intensa усилен двойной дозой ванили Бурбон.
Также Valentino выпустили видео-кампейн парфюма. В ролике Леди Гага поет о силе, индивидуальности, оптимизме, уверенности и решимости. Основной посыл рекламной кампании – найти свой голос и вдохновение.
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