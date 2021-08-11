Червона троянда: Леді Гага в найкрасивішій рекламі Valentino (фото, відео)

/ Фото: Valentino

Леді Гага, яка раніше наділу взуття на 20-сантиметрових підборах, знялася в рекламі нового парфуму Valentino. Аромат вийшов під назвою Voce Viva Intensa.

У рекламній кампанії співачка позувала в ефектній червоній сукні бренду, яку креативний директор будинку П'єрпаоло Піччолі представив в кутюрному показі, що пройшов в липні.

Композиція парфуму включає ноти його попередника:

бергамоту,

солодкого мандарина,

імбиру,

золотої гарденії,

дубового моху,

сандалу.

Аромат нового Voce Viva Intensa посилений подвійною дозою ванілі Бурбон.

/ Фото: Valentino

Також Valentino випустили відео-кампейн парфуму. У ролику Леді Гага співає про силу, індивідуальність, оптимізм, впевненость і рішучоіть. Основний посил рекламної кампанії – знайти свій голос і натхнення.

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