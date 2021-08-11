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Червона троянда: Леді Гага в найкрасивішій рекламі Valentino (фото, відео)

Юлія Ткачук
11 серпня, 18:40
Співачка знялася в промо-ролику нового аромату бренду, в якому прославила силу, оптимізм, впевненість і рішучість. Дивіться фото і відео кампейну

/ Фото: Valentino

Леді Гага, яка раніше наділу взуття на 20-сантиметрових підборах, знялася в рекламі нового парфуму Valentino. Аромат вийшов під назвою Voce Viva Intensa.

У рекламній кампанії співачка позувала в ефектній червоній сукні бренду, яку креативний директор будинку П'єрпаоло Піччолі представив в кутюрному показі, що пройшов в липні.

Композиція парфуму включає ноти його попередника:

  • бергамоту,
  • солодкого мандарина,
  • імбиру,
  • золотої гарденії,
  • дубового моху,
  • сандалу.

Аромат нового Voce Viva Intensa посилений подвійною дозою ванілі Бурбон.

/ Фото: Valentino

Також Valentino випустили відео-кампейн парфуму. У ролику Леді Гага співає про силу, індивідуальність, оптимізм, впевненость і рішучоіть. Основний посил рекламної кампанії – знайти свій голос і натхнення.

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