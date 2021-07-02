Актриса Ирина Веренич-Островская: Сериал Зломовчання шокирует правдой об отношениях родителей и их детей

Ирина Веренич-Островская / Фото: пресс-служба

В декабре этого года состоится премьера детективного сериала "Зломовчання". Лента рассказывает о киевской бизнесвумен Ольге (Ксения Мишина), которая в один трагический день узнает об исчезновении своей племянницы-подростка. Женщина отправляется на поиски девушки. Следствие приводит ее в хорватский город Осиек. Там Ольга знакомится с местными полицейским и журналистом, которые активно расследуют подобные исчезновения других девочек-подростков. Впоследствии Ольга узнает о существовании криминальной организации, которая похищает девушек из Украины для сексуального рабства в Европе. И главная героиня решает бросить вызов всей этой бандитской группировке.

Мать пропавшей девушки, на поиски которой отправляется Ольга, сыграла актриса Ирина Веренич-Островская. В эксклюзивном интервью она рассказала, как этот сериал научит подростков не попадаться в кровожадные лапы секс-индустрии, а также подскажет родителям, как найти взаимопонимание с детьми, переживающими переходный возраст. Актриса поделилась рецептом того, как креатив помогает найти ответ на сложные вопросы, как магия кино делает людей счастливыми и как Киев направляет своих жителей в верном направлении.

Вы играете сестру главной героини. Чем уникальны отношения именно сестер ? Что такого можно получить от сестры, чего не получишь больше ни от кого на свете?

В отношениях сестер в нашем сериале очень интересно сочетаются противоположные вещи: противостояние и любовь, легкие ревность и искренняя преданность друг другу. Но какими бы неоднозначными ни были эти отношения — в сложной ситуации сестры иду, прежде всего, друг к другу.

Ирина Веренич-Островская и режиссер Далибор Матанич / Фото: пресс-служба

По сюжету дочь вашей героини исчезает. Не было ли причиной этого исчезновения то, что ваша героиня сделала какие-то грубые ошибки в воспитании своего ребенка?

Часто родители боятся показаться слабыми перед своими детьми. Именно это очень мешает наладить взаимопонимание. Например, я лично рассказываю сыну не только о своих успехах, ярких премьерах и аплодисментах в театре. Но и о неудачных пробах, об отказах и других сложностях. И это помогает ребенку понять правду о мире, в котором мы живем. Это делает нас ближе, ведь он чувствует, что я с ним искренна. Алина, которую я сыграла в "Зломовчанні", не открывалась своему ребенку. При этом, если смотреть на её семью со стороны, то все в ней было чуть ли не идеально. Ребенок ухожен, одет и с хорошим образованием. Однако при этом благополучии девушке не хватало обычной искренности и взаимопонимания с матерью.

В ООН насчитали, что количество украинцев, попавших в рабство за время независимости нашей страны, приближается к 300 тыс. человек. Как сериал "Зломовчання" может сдержать дальнейший рост этой статистики?

Не знаю, призвано ли вообще кино что-то менять в мире. Фильмы просто фиксируют кульминационные моменты в нашем мире. Художники — не политики. Они не могут изменить мир. Вместо этого они в силах исследовать ту или иную болезнь и показать людям страшную правду о ней. "Зломовчання" показывает, что ни одна девушка в нашем коварном мире не застрахована от зла. Поэтому когда мы сталкиваемся с сексуальным рабством и говорим "Эта проблема меня не касается", то мы глубоко ошибаемся.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Вы покажете этот фильм своему сыну?

Обязательно! Этот фильм важно посмотреть всем родителям и особенно подросткам. Ведь заложенные в нем месседжи могут предостеречь подрастающее поколение от большого зла.

Кто в вашем сериале сильнее: женщины или мужчины?

На первый взгляд кажется, что мужчины. Но по мере развития сюжета становится понятно, что сила, опирающаяся на женскую мягкость, выдерживает значительно большее напряжение.

С какими сериалами "Зломовчання" будет перекликаться по стилю и атмосфере?

С "Карточным домиком".

Как работалось с Ксенией Мишиной, исполнившей в сериале главную роль?

Я не знаю, как это – иметь сестру. Видимо, поэтому я и актриса, чтобы почувствовать жизнь другого человека, которая тебе несвойственна, иногда – непонятна. Еще до съемок, в домашней работе над ролью, я много думала над тем, что сделало мою Алину и Ольгу такими, какими они появляются в кадре. Прокручивала разные ситуации, которые могли бы предшествовать сценам, наполняясь привычками моей героини, ее характером, желаниями, мечтами, реакциями. И жизнь в кадре с Олей, которую сыграла Ксения Мишина, приобрела для меня абсолютную ясность и смысл. Теперь это была моя сестра, такая реальная, родная, такая близкая и такая далекая ...

Кадр из сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба Реклама

Съемочная группа наполовину состояла из хорватов. Как было со взаимопониманием на съемочной площадке?

Несмотря на языковой барьер, мы просто прекрасно друг друга понимали. Например, хорватский оператор Данко настолько сильно погружался в состояние артиста, который был перед объективом, что в определенных сценах просто дышал в унисон с актером. Я во время съемок чувствовала едва ли не сердцебиение оператора, потому что дистанция была минимальной и на площадке образовывалась какая-то чистая магия.

Все украинские актеры сериала просто в восторге от хорватского режиссера Далибора Матанича, который руководил съемками "Зломовчання". Он прославился своим сериалом "Новости", который купил Netflix, а затем приехал в Киев снимать именно это кино. Как вам с ним работалось?

У него действительно изысканный вкус. Даже во время актерских проб он делал мои фотопортреты, композиция в которых повторяла кадры из фильмов Бергмана. А во время съемок одной сцены, чтобы точнее настроиться на определенное эмоциональное состояние, Далибор включил музыку, подталкивающую к нужному состоянию. Он прекрасно работает с актерами, давая им максимально точные подсказки в нужном направлении.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Одну сильную психологическую сцену мы снимали где-то в четыре утра на Подоле. В ней моя героиня ищет пропавшую дочь, бродит по пустому ночному городу и немного бредит. И когда уже все было готово для съемок, то возник вопрос, как показать это в кадре. Далибор не знал, как это решить, и попросил подождать. Он взял самокат и начал ездить по улице туда-сюда. И уже через несколько минут режиссер подъехал к нам с готовым решением. У него очень интересный процесс креативного мышления. Далибор — абсолютно нестандартный человек.

Хорватские кинематографисты были глубоко поражены тем, насколько большой Киев, сколько в нем действительно суперовых мест. Какую роль в "Зломовчанні" играет Киев? Он — негодяй, в котором похищают людей и орудует криминалитет? Или наоборот, у нашего города положительная роль?

Ну, как же наш прекрасный Киев может быть отрицательным персонажем? Этот город выступает в сериале как бы таким невидимым куратором главных героев. Своими поворотами улиц, атмосферой, игрой света и теней, Киев направляет героев в ту или иную сторону. И под этим влиянием они принимают важнейшие решения. Актерский потенциал нашей столицы очень недооценен. Уверена, что у нее замечательное кинематографическое будущее. В этом городе еще так много уголков, которые до сих пор не попали в кино.

Фильм снимался для онлайн платформы OLL.TV. А перед этим от ленты отказался целый ряд отечественных телеканалов, ведь она выходила за рамки их формата. В вашей картине и тематика более раскованная, и креативности больше, чем в типичных отечественных телефильмах. Открыло ли это вам больше свободы в работе над сериалом?

Принято считать, что наш зритель не готов к насилию, трупам и курению в кадре. Однако я с этим не согласна. Ведь зритель готов абсолютно ко всему, что есть в реальной жизни. Большая часть нашего телепродукта — какая-то рафинированная и оторванная от настоящей жизни. Однако время от времени у нас появляются сериалы, которые смело показывают правду, несмотря на всю эту бессмысленную цензуру. К таким я отношу, например, "Первые ласточки", "Прятки". Эти ленты действительно стоит посмотреть. В "Зломовчанні" нет ничего такого, чего бы мы ни делали в обычной жизни.

В прошлом году вы номинировались на "Золотую Дзыгу" за роль в фильме "Мои мысли тихие". Как номинация на эту премию повлияла на вашу актерскую карьеру?

Лично для меня известие о номинации стало приятным сюрпризом. Актерам важно внимание и комплименты. После номинации тебя начинают замечать основные игроки киноиндустрии. Если говорить в целом о моей карьере, то я уже давно не работаю в привычном понимании этого слова. Я просто творю и стараюсь творить как можно больше. Для меня это гармонично. А это, оказывается, еще и оплачивается.

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" (производство Drugi plan и Star Media) состоится в декабре 2021 на онлайн-сервисе OLL.TV.

Автор: Антон Филатов

Смотрите видео прямо со съемочной площадки сериала "Зломовчання":

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