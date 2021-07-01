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Новинки сериалов в июле-августе 2021-го: что мы будем смотреть этим летом (трейлеры)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
1 июля, 19:00
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Июнь уже позади, но в оставшиеся месяцы лета нас ждет немало новых сериалов, а также продолжение уже полюбившихся многим
Кадр из сериала "Сплетница"
Кадр из сериала "Сплетница" / Фото: HBO

В июле и августе сериаломанам будет что посмотреть. Здесь и перезапуск молодежной драмы "Сплетница", новый сериал от создателя "Большой маленькой лжи" с Николь Кидман снова в главной роли и даже новая экранизация культового писателя Дэна Брауна, который известен своим "Кодом да Винчи". Какие сериалы украсят жаркие летние вечера, смотрите в нашем обзоре.

А чтобы этим летом успеть все и даже больше, заглядывайте в календарь летних лайфхаков.

"Сплетница" (8 июля)

Сплетница возвращается! Стриминговый сервис HBO Max подготовил для фанатов популярного молодежного сериала о жизни элитных жителей Нью-Йорка продолжение. Сериал создан не только для "старых" зрителей, но и для молодого поколения, и поэтому вместил в себе все нынешние тренды: разнообразие на экране, включая представителей ЛГБТ-сообщества и темнокожих. В актерский состав вошли Уитни Пик ("Леденящие душу приключения Сабрины"), Эли Браун ("Милые обманщицы. Перфекционистки"), Эмили Элин Линд ("Доктор Сон"), Джонатан Фернандез ("Исчезновение Элеанор Ригби. Они") и Джейсон Готэй.

"Грабь награбленное: Искупление" (9 июля)

Возвращение на экраны сериала о мошенниках – своего рода "Робин Гудов", которые наказывают других мошенников. Сейчас бывшая команда не у дел, у них размеренная жизнь. Много лет они наблюдают за тем, что богатые лишь продолжают богатеть день ото дня, а жизнь бедных людей становится лишь более беспросветной. Эта вопиющая несправедливость побуждает команду собраться снова вместе. К ним присоединяется новичок – юрист Гарри Салливан (Ноа Уайли) и сводная сестра Хардисона, Брейанна Кейси (Ализ Шэннон).

"Северные воды", 15 июля

Лишенный всех регалий после трагического события военный хирург Патрик Самнер (Джек О`Коннел) покидает службу и остается без надежд на достойную жизнь. Он не смог себе найти другой работы и принял кардинальное решение – отправиться в Арктику в составе китобойной экспедиции. Судьба подготовила Патрику испытание, столкнув его на борту корабля с гарпунером по имени Генри Дракс (Колин Фаррелл). Генри – настоящий психопат, который то и делает, что подыскивает себе следующую жертву. У Патрика нет вариантов, кроме как вступить в борьбу за собственное выживание.

Кадр из сериала
Кадр из сериала "Северные воды" / Фото: themoviedb.org

"Ривердейл", 5-й сезон (11 августа)

Продолжение подростковой драмы об Арчи и его друзьях. Поскольку пандемия внесла свои коррективы в съемочный процесс, то последние серии четвертого сезона стали первыми нового пятого, а в нем сделали значительный перерыв между выходом эпизодов. В итоге финал сезона выходит в последний месяц лета.

Выпускной вечер в школе, многие старшеклассники продолжат учебу в колледжах, но Арчи Эндрюс добровольно уходит в армию. Спустя семь лет уже повзрослевшие друзья снова собираются в родном городе Ривердейл. Им предстоит раскрыть новую тайну и возродить родной город. Друзья снова коснутся школьной жизни, но уже в других амплуа.

"Тернер и Хуч" (16 июля)

Комедия о Скотте Тернере – излишне педантичном и амбициозном детективе. Однажды в мир его методичной скрупулезности врывается тайфун свежей энергии. Судьба сводит Тернера с бордосским догом по кличке Хуч, оставшимся без хозяина. Поначалу детективу не особо удается ладить с огромной собакой, но постепенно Тернер и Хуч проникаются взаимопониманием, а у самого детектива появляется новый напарник в сыскных делах. У них есть все шансы стать слаженной командой.

"Старгерл", 2-й сезон (10 августа)

Продолжение популярного супергеройского сериала о девочке по имени Кортни Уитмор, которая свои супергеройские качества унаследовала от отца. Прошло десять лет, когда почти все члены Общества Справедливости Америки (ОСА) были уничтожены в сражении с Обществом Несправедливости Америки (ОНА). Мама Кортни снова вышла замуж и они все вместе переезжают в Голубую долину. Вскоре Кортни обнаруживает, что ее отчим Пэт Дуган был помощником члена ОСА Стармена. И Кортни решает создать заново ОСА с новыми супергероями.

"Утраченный символ" (17 августа)

Мистический сериал-триллер, основанный на одноименном романе Дэна Брауна. По сюжету, Роберт Лэнгдон приезжает в Вашингтон к своему наставнику Питеру Соломону. Питер возглавляет Смитсоновский институт и специально пригласил Лэнгдона, чтобы тот прочитал лекцию. Но Питер Соломон исчез, а приезд Лэнгдона принимает загадочный и опасный поворот. Ему предстоит разгадать много смертельных головоломок, ответ на которые поможет спасти похищенного наставника и предотвратить чудовищный глобальный заговор.

"Девять совсем незнакомых людей" / Nine Perfect Strangers (18 августа)

В основе сюжета сериала лежит книга Лианы Мориарти "Девять идеальных незнакомцев", которая известна как автор "Большой маленькой лжи". Одна и главных ролей в обоих проектах досталась Николь Кидман.

Десятидневный ретрит по программе загадочной русской женщины Маши (Николь Кидман) на курорте посвящен программе преображения тела и разума. Собрались девять человек. Цели у всех разные: кто-то откорректировать свой вес, кто-то просто отдохнуть… Среди них – писательница Фрэнсис, которой наравне со всеми придется учиться выживать в этом на первый взгляд райском уголке.

"Убийства в одном здании" (31 августа)

Неслучайная случайность, или однажды три незнакомца оказываются втянутыми в преступление. Оказавшись в весьма пикантной ситуации, главные герои сами не прочь узнать друг о друге побольше информации. Ведь им предстоит разобраться с убийством, совершенном в доме, где они оказались запертыми и надолго. Каждый из них имеет свое мнение по поводу расследования, и теперь им предстоит заняться поисками улик и выяснением кто же все таки их похитил и совершил убийство. В сериале, который обещает стать хитом, снялись Селена Гомез, Стив Мартин и Мартин Шорт в главных ролях.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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