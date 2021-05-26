Адвокаты скандального Ефремова просят суд отменить решение о смягчении ему приговора

Михаил Ефремов / Фото: Getty Images

Адвокаты актера Михаила Ефремова, который дал откровенное интервью будучи за решеткой, просят передать уголовное дело на новое рассмотрение. Напомним, что в октябре Московский городской суд смягчил наказание актеру с восьми до семи с половиной лет лишения свободы в колонии. Теперь защитники артиста просят суд отменить решение о смягчении приговора. Вместо этого они настаивают на новом апелляционном рассмотрении дела.

Как сообщает Коммерсант, адвокаты Ефремова подали кассационную жалобу на приговор суда.

"В адрес суда поступила кассационная жалоба адвокатов Хархорина П. А., Филиппова Р. М., защитники Ефремова М. О. Они просят отменить апелляционное определение Московского городского суда от 22 октября 2020 года и передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение", – сказали в суде.

Реклама

Сейчас Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области за смертельное ДТП в Москве, в котором он был признан виновным. Авария произошла летом прошлого года, когда Михаил Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения за рулем авто. В результате погиб водитель другой машины, с которой столкнулся внедорожник Ефремова.

Ранее дочь Михаила Ефремова рассказала о смене гендера.