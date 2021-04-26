Привык к жесткому режиму и посещает спортивные мероприятия — первое откровенное интервью Ефремова

Популярный актер отбывает наказание в белгородской тюрьме за смертельное ДТП. Он впервые после случившегося пообщался с журналистами

Осужденный после смертельного ДТП актер Михаил Ефремов впервые дал интервью журналистам и рассказал о жизни в колонии.

Журналистам StarHit актер признался, что самое сложное в колонии – это режим. К этому ему пришлось привыкать несколько месяцев. При этом он отметил, что все не так страшно.

"Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца", – рассказал актер журналистам.

Михаил Ефремов Фото: YouTube

Касаемо здоровья, то иногда старые болячки дают о себе знать, но врачебная помощь приходит сразу. В колонии Ефремов много читает, посещает спортивные мероприятия.

"Всевозможные мероприятия в колонии, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика, — мне это доставляет удовольствие. Проводятся в том числе футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы", – признался артист.

Михаил Ефремов Фото: Getty Images

Прокомментировал он и встречу с супругой. Артист опроверг все слухи о ссорах и добавил, что благополучие семьи для него на первом месте.

Сейчас Михаил Олегович ожидает смягчения приговора, но не исключает, что в колонии может провести еще несколько лет. Морально он к этому готов.

Ранее адвокат рассказал о состоянии Ефремова в колонии.

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