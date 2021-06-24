8 блюд из субпродуктов – не просто быстро, но и вкусно

Шашлык из субпродуктов / Фото: Depositphotos
Для одних субпродукты – немного неоднозначны, другие не против время от времени брать их и готовить. Диетологи советуют это делать все-таки не часто и отдавать предпочтение сердечкам и желудочкам. В этой подборке есть рецепт шашлычка из куриных сердечек и желудочков по-корейски. Ну и еще 7 интересных блюд, которые можно попробовать.
В нашем календаре летних лайфхаков узнаете, как с пользой провести эти три месяца.
Куриные сердечки с грибами
Сердечки с шампиньонами / Фото: instagram.com/vdoma.smachno/
Ингредиенты
- 600 г куриных сердечек
- 300 г шампиньонов
- 250-300 мл сливок
- 1 шт. лук
- чеснок, соль, перец
Способ приготовления
- Сердечки очистить от жира и поджарить в течение 5 минут в разогретой сковороде с маслом на большом огне.
- Добавить лук и жарить еще 10 минут на среднем огне. Залить сердечки водой, тушить 20-25 минут.
- Когда часть воды испарится, добавить грибы, жарить 5 минут. Посолить по вкусу.
- Добавить сливки, измельченный чеснок и молотый перец. После закипания тушить 10 минут, периодически помешивая.
- Украсить зеленью.
Желудочки по-корейски
Желудочки по-корейски / Фото: instagram.com/olgadekker/
Ингредиенты
- Куриные желудочки – 500 г
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 0,5 шт.
- Соевый соус – 4 ст. л.
- Приправа корейская для салатов – по вкусу
- Масло растительное, кунжут, соль
Способ приготовления
- Желудочки промыть, разрезать пополам. Отварить в течение 30 минут.
- Морковь нарезать соломкой. Лук – полукольцами.
- Морковь и лук замариновать в приправе на 15 минут.
- На разогретую с маслом сковороду выложить морковь с луком и желудочки. Добавить соевый соус, кунжут.
- Тушить 10 минут, украсить по вкусу.
Быстрый салат из печени трески
Салат из печени трески и яиц / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 125 г печени трески (1 небольшая баночка)
- 8 шт. перепелиных яиц (4 куриных яйца)
- Свежемолотый перец
- Пара стрелок зеленого лука
Способ приготовления
- Печень трески извлечь из масла.
- Перепелиные яйца отварить, облить холодной водой и очистить.
- Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко нарезать.
- В две порционные салатницы выложить разрезанные пополам яйца и разломанную вилкой печень трески. Посыпать зеленым луком.
Шашлычки из куриной печени и сердечек
Шашлык из субпродуктов / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 300 г куриной печени
- 300 г куриных сердечек
- 200 г сахара
- 200 мл соевого соуса
- 1 корень имбиря
- 1 зубчик чеснока
- 1/2 шт. перца чили
- 1 лимон
- Кинза
- 70 г арахисовой пасты
- 50 г растительного масла
Способ приготовления
- Приготовьте соус терияки. Корень имбиря нарежьте слайсами, грубо срежьте цедру лимона. Смешайте в сотейнике с соевым соусом и сахаром. Поставьте на огонь, варите до загустения.
- Нанизайте печень на шпажки гармошкой, отдельно насадите на шпажки сердечки.
- Сделайте форму для жарки из фольги, выложите сверху шашлычки из печенки. Положите на решетку гриля, рядом положите шашлычки из сердечек.
- За 5 минут до готовности полейте соусом терияки.
- Приготовьте соус из тертого корня имбиря, измельченного перца чили, растительного масла и арахисовой пасты. Добавьте кинзу.
- Подавайте шашлычки вместе с соусом.
Теплый салат из куриной печени и помидоров черри
Салат из печени с помидорами / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 150-200 г куриной печени
- 6-7 помидоров черри
- Пучок салата + пучок рукколы
- Горсть кедровых орешков
- 1 небольшое яблоко
- 1/2 ст. л. соевого соуса
- 1/2 ст. л. жидкого меда
- 1 ст. л оливкового масла
- Соль, перец
Способ приготовления
- Орешки обжарить на сковороде до подрумянивания. Черри разрезать пополам. Яблоко нарезать тонкими ломтиками.
- Для соуса соединить в чашке соевый соус, сироп и масло, перемешать.
- Печень нарезать средними кусочками. На сковороде разогреть немного растительного масла, выложить печень, посолить и поперчить, обжаривать 3-4 минуты (помешивая).
- Салат и рукколу порвать руками и выложить на блюдо. Сверху выложить печень, черри, яблоко и орешки. По вкусу досолить и поперчить. Заправить соусом.
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Бефстроганов из печени
Бефстроганов из печени / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Печень свиная или говяжья – 1 кг
- Лук – 3-4 шт.
- Масло сливочное – 100 г
- Масло растительное – 3 ст. л.
- Сметана – 200 г
- Коньяк – 1 ст. л.
- Соль, перец
- Зелень
Способ приготовления
- Печень хорошо помыть, срезать лишние пленки и жир. Чтобы печень стала нежнее, ее можно залить на несколько часов молоком.
- Нарезать печень тонкими продолговатыми брусочками.
- Лук очистить, нарезать полукольцами или кубиками.
- Разогреть сковороду, добавив 1 ст. л. растительного масла и 50 г сливочного.
- Положить в горячее масло печень и обжарить до полуготовности. Переложить на тарелку.
- Добавить в сковороду оставшееся масло (сливочное и растительное), высыпать лук и обжарить до прозрачности.
- В сковороду с луком добавить печень, перемешать. Влить коньяк и довести до кипения, чтобы алкоголь выпарился.
- Готовить бефстроганов еще 10-15 минут на небольшом огне. В конце добавить сметану и перемешать. Прогреть и снять с плиты.
- Подавать, украсив зеленью.
Куриная печень с макаронами
Макароны с куриной печенкой / Фото: Depositphotos
Макароны с куриной печенкой / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 500 г куриной печени
- 250 г макарон
- 250 г консервированных помидоров
- 2 моркови
- 1 луковица
- 3 стебля сельдерея
- 3 зубчика чеснока
- 50 мл оливкового масла
- 3 веточки петрушки
- 1 щепотка сахара
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Лук и сельдерей нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке.
- Обжарить овощи на оливковом масле до полуготовности, периодически помешивая.
- Куриную печень очистить от пленок, как следует промыть и отправить к подливке.
- Нарубить консервированные помидоры, петрушку и чеснок, выложить в сковороду.
- Отварить макароны и за 10 минут до готовности блюда добавить к зажарке. Посолить и поперчить, сдобрить щепоткой сахара. Перемешать.
- Снять с огня, выложить в большое глубокое блюдо.
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Салат из печени трески, огурцов и картофеля
Салат из печени трески / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Печень трески – 240 г
- Куриные яйца – 3 шт.
- Красная икра – 2 ст. л.
- Свежие огурцы – 2 шт.
- Картофель – 1 шт.
- Зеленый лук – 1 пучок
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления
- Картофель отварить, остудить и очистить от кожуры. Отварить вкрутую яйца и очистить их от скорлупы.
- Подготовленный картофель натереть на мелкой терке. Выложить в стеклянные стаканчики или кулинарные кольца ровным слоем, посолить и поперчить.
- Нарезать кубиками печень трески. Выложить ее вторым слоем.
- Нарезать кубиками два яйца и выложить их следующим слоем.
- Последний слой будет из двух частей. Свежие огурцы нарезать мелкими кубиками и выложить поверх яиц с одной стороны. С другой стороны разложить красную икру.
- Помыть и просушить зеленый лук. Часть его мелко нарезать и посыпать огуречные кубики.
- Украсить салат половинкой или четвертинкой яйца, разрезанного вдоль, и стеблями зеленого лука.
И еще один рецепт – пирожков самосов с овощами узнаете из этого видео.
Здесь читайте о печени трески, зачем она нужна в рационе и с чем ее есть.
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