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Мила Йовович в платье от украинского бренда и другие звезды на гала-вечере amfAR в Каннах – фото

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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27 мая, 08:00
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Голливудская актриса, которая родилась в Киеве, решила выразить свою позицию, выбрав для себя и дочери наряды в цветах флага Украины. Смотрите лучшие образы знаменитостей на красной дорожке
Лучшие платья гала-вечера amfAR на Каннском кинофестивале 2022
Лучшие платья гала-вечера amfAR на Каннском кинофестивале 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Каннский кинофестиваль 2022 – одно из самых значимых событий в мире кинематографа. Мы не перестаем рассматривать эффектные появление звезд на красной дорожке премьер, благодарим Шэрон Стоун за столь шикарный образ в цветах флага Украины и наслаждаемся новыми луками знаменитостей.

Ежегодный благотворительный гала-вечер amfAR, который проходит в рамках Канн, пожалуй, главное событие кинофестиваля. Задача мероприятия – собрать средства для фонда исследования СПИДа. Чтобы попасть на аукцион amfAR vip-гости покупают дорогие билеты, стараются пожертвовать деньги на благое дело и, конечно, красуются на фотоколле красной дорожки.

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Наряды знаменитости выбирают тщательно, как и для "Оскара" или Met Gala. Собрали лучшие выходы гостей вечера amfAR в рамках 75-го Каннского кинофестиваля.

Самой долгожданной звездой вечера стала Мила Йовович. Мы с нетерпением ожидали появления актрисы и ее выход стоит того. Мила прибыла в Канны в фантазийном платье нежного голубого оттенка украинского бренда Lever Couture. Уроженка Киева посетила amfAR вместе с мужем и 14-летней дочерью Эвер, которая надела платье бледно-желтого оттенка. На красной дорожке смотрелись мама и дочь потрясающе!

Мила Йовович с дочерью Эвер
Мила Йовович с дочерью Эвер / Фото: Getty Images

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В этом году гостей amfAR в Каннах ожидали выступления Кристины Агилеры, Рики Мартина и Charli XCX. Почетным гостем гала-вечера стал актер Роберт де Ниро.

Кристина Агилера
Кристина Агилера / Фото: Getty Images

Смотрите самые шикарные выходы звезд вечера amfAR в Каннах.

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Алина Байкова
Алина Байкова / Фото: Getty Images

Ева Лонгория в Mônot
Ева Лонгория в Mônot / Фото: Getty Images

Мэй Маск в Dior
Мэй Маск в Dior

Кара Делевинь в Mônot
Кара Делевинь в Mônot / Фото: Getty Images

Коко Роша в Iris van Herpen
Коко Роша в Iris van Herpen / Фото: Getty Images

Синтия Эриво
Синтия Эриво / Фото: instagram.com/amfar/

Изабель Гулар в Roberto Cavalli
Изабель Гулар в Roberto Cavalli / Фото: Getty Images

Синди Бруна
Синди Бруна / Фото: Getty Images

Томми Хилфигер с супругой Ди Оклеппо
Томми Хилфигер с супругой Ди Оклеппо / Фото: instagram.com/amfar/

Джоан Смоллс
Джоан Смоллс / Фото: Getty Images

Смотрите: лучшие красные и черные платья Каннского кинофестиваля 2022.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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