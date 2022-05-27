Мила Йовович в платье от украинского бренда и другие звезды на гала-вечере amfAR в Каннах – фото

Голливудская актриса, которая родилась в Киеве, решила выразить свою позицию, выбрав для себя и дочери наряды в цветах флага Украины. Смотрите лучшие образы знаменитостей на красной дорожке

Лучшие платья гала-вечера amfAR на Каннском кинофестивале 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Каннский кинофестиваль 2022 – одно из самых значимых событий в мире кинематографа. Мы не перестаем рассматривать эффектные появление звезд на красной дорожке премьер, благодарим Шэрон Стоун за столь шикарный образ в цветах флага Украины и наслаждаемся новыми луками знаменитостей.

Ежегодный благотворительный гала-вечер amfAR, который проходит в рамках Канн, пожалуй, главное событие кинофестиваля. Задача мероприятия – собрать средства для фонда исследования СПИДа. Чтобы попасть на аукцион amfAR vip-гости покупают дорогие билеты, стараются пожертвовать деньги на благое дело и, конечно, красуются на фотоколле красной дорожки.

Реклама

Наряды знаменитости выбирают тщательно, как и для "Оскара" или Met Gala. Собрали лучшие выходы гостей вечера amfAR в рамках 75-го Каннского кинофестиваля.

Самой долгожданной звездой вечера стала Мила Йовович. Мы с нетерпением ожидали появления актрисы и ее выход стоит того. Мила прибыла в Канны в фантазийном платье нежного голубого оттенка украинского бренда Lever Couture. Уроженка Киева посетила amfAR вместе с мужем и 14-летней дочерью Эвер, которая надела платье бледно-желтого оттенка. На красной дорожке смотрелись мама и дочь потрясающе!

Мила Йовович с дочерью Эвер / Фото: Getty Images

Реклама

В этом году гостей amfAR в Каннах ожидали выступления Кристины Агилеры, Рики Мартина и Charli XCX. Почетным гостем гала-вечера стал актер Роберт де Ниро.

Кристина Агилера / Фото: Getty Images

Смотрите самые шикарные выходы звезд вечера amfAR в Каннах.

Реклама

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Ева Лонгория в Mônot / Фото: Getty Images

Мэй Маск в Dior

Кара Делевинь в Mônot / Фото: Getty Images

Коко Роша в Iris van Herpen / Фото: Getty Images

Синтия Эриво / Фото: instagram.com/amfar/

Изабель Гулар в Roberto Cavalli / Фото: Getty Images

Синди Бруна / Фото: Getty Images

Томми Хилфигер с супругой Ди Оклеппо / Фото: instagram.com/amfar/

Джоан Смоллс / Фото: Getty Images

Смотрите: лучшие красные и черные платья Каннского кинофестиваля 2022.