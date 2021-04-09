73 года вместе: пять цитат Елизаветы II о принце Филиппе

В ноябре этого года браку королевы Елизаветы II и принца Филиппа было бы 74 года. Но герцог Эдинбургский не дожил до этой даты.

Мы уже рассказывали историю любви королевской четы, а в этом материале собрали цитаты Ее Величества о супруге, который ради нее пожертвовал своей карьерой.

Королева Елизавета ІІ и принц Филипп / Фото: Getty Images

О браке

"Секрет счастливого брака в том, чтобы иметь разные интересы".

Королева Елизавета II и принц Филипп в день свадьбы / Фото: Getty Images

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Снова о браке

"Если меня спросят, что я думаю о семейной жизни после 25 лет брака, я могу ответить так же просто и убедительно, что я за это".

Принц Филипп и Елизавета II в молодости / Фото: Getty Images

О поддержке

"В течение этих лет в качестве вашей королевы поддержка моей семьи на протяжении поколений была безмерной... На протяжении всего этого он (принц Филипп – Ред) был постоянной силой и проводником".

Елизавета II с принцем Филиппом / Фото: Getty Images

Об отставке Филиппа

"Даже принц Филипп решил, что пора немного сбавить обороты, "сделав свое дело", как он выразился. Но я знаю, что его поддержка и уникальное чувство юмора останутся такими же сильными, как и прежде".

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

И еще раз о браке

"Когда мы поженились, я не думаю, что была такая вещь, как платиновый юбилей, они не знали, что мы продержимся так долго".

Ранее стало известно, как похоронят супруга Елизаветы II принца Филиппа.