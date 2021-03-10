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Обвинения в педофилии и дружба с Гитлером: самые громкие скандалы в королевской семье

Сегодня, 20:15

Рассказываем о скандалах, которые британские монархи хотели бы забыть

Уже несколько дней весь мир обсуждает откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое побило рекорд по просмотрам. Теперь, когда пара отказалась от своих титулов и открыто выражает свою позицию, британские издания называют это величайшим кризисом монархии. В это же время королевская семья удивляется заявлениям герцогов Сассекских. Но все ли так хорошо в монаршей семье и только принц Гарри и Меган Маркл такие неидеальные? Сегодня.Lifestyle рассказывают о самых громких скандалах в монаршей семье, о которых не принято вспоминать.

Брак со светской львицей и дружба с Гитлером

Всего за несколько месяцев своего правления в качестве монарха король Эдуард VIII спровоцировал большой скандал, когда в 1936 году решил жениться на Уоллис Симпсон – американской светской львице, которая до этого была замужем дважды.

Англиканская церковь запретила королю жениться на разведенной женщине и Эдуард VIII был вынужден отречься от престола. В радиообращении к нации он сказал: "Я узнал, что невозможно нести тяжелое бремя ответственности и выполнять свои обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю".

Эдуард VIII и Уоллис Симпсон
Эдуард VIII и Уоллис Симпсон
Фото: Getty Images

Более шокирующим, но менее широко обсуждаемым является тот факт, что Эдуард VIII и Уоллис неоднократно выходили в свет с нацистским лидером Адольфом Гитлером – и даже отправились в турне по Германии в 1937 году.

Эдуарда VIII, Уоллис Симпсон вместе с Гитлером
Эдуарда VIII, Уоллис Симпсон вместе с Гитлером
Фото: Getty Images

Первый развод в королевской семье за долгое время

Принцесса Маргарет вышла замуж за фотографа Энтони Армстронга Джонса. Это была первая королевская свадьба, которую когда-либо транслировали по телевидению. Но спустя несколько лет их союз стал источником скандалов. Они ругались на публике, Маргарет проводила каникулы без мужа, и ходили слухи о ее романе с мужчиной на 17 лет моложе ее.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг Джонс
Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг Джонс
Фото: Getty Images

В 1976 году пара объявила о разводе, а через два года официально развелась. Это был первый развод в королевской семье со времен Генриха VIII, который правил еще в 1500-х годах.

Забытые родственники

Нерисса и Кэтрин Боуз-Лайон были кузинами Елизаветы II. В королевской семье предпочитали о них не говорить и вся информация тщательно скрывалась.

Известно, что сестры страдали психическими расстройствами. Тогда считалось, что если ребенок растет с отклонениями, то это негативно отразится на репутации всей семье. Всю жизнь они провели в учреждениях для душевнобольных. Королевская семья отказалась от них и не навещала сестер.

Нерисса и Кэтрин
Нерисса и Кэтрин
Фото: Bustle

Обвинения в педофилии

Любимый сын Елизаветы II – принц Эндрю попал в секс-скандал. Его обвиняли в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого осудили за секс-торговлю и педофилию. Одна из самых известных жертв американского финансиста Вирджиния Джуффре заявила, что в возрасте 17 лет была вынуждена вступать в интимные отношения с принцем Эндрю. По словам Вирджинии, тогда герцог Йоркский напоил ее водкой в ​​элитном лондонском клубе Tramp, после чего занимался с ней сексом.

Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю
Вирджиния Джуффре с принцем Эндрю
Фото: BBC

Сын Елизаветы II не признавал своей вины, а Букингемский дворец опровергал все обвинения. Но принцу Эндрю все-таки пришлось сложить свои королевские обязанности.

Неоднозначная брошь

Королевская семья обещает разобраться с заявлением Меган Маркл о расизме, но о скандале 2017 года британские монархи забыли. Принцесса Майкл Кентская – жена двоюродного брата королевы Елизаветы II появилась на традиционном праздничном ужине в Букингемском дворце, украсив наряд крайне неоднозначным украшением – с брошью в виде темнокожего мужчины-раба.

Принцесса Майкл Кентская и та самая брошь
Принцесса Майкл Кентская и та самая брошь
Фото: Getty Images

На том же обеде тогда присутствовала и Меган Маркл. Для будущей жены принца Гарри это была первая встреча с некоторыми членами королевской семьи. Естественно неоднозначный аксессуар стали все обсуждать. Королевская семья, чтобы сгладить скандал сделала заявление в своем стиле: "Брошь была подарком, и прежде ее уже много раз носили. Принцесса Майкл очень сожалеет и огорчена тем, что это кого-то оскорбило".

Пока все обсуждают скандал, букмекеры предсказывают имя второго ребенка Меган Маркл и Гарри:

Видео: Сегодня

Ранее мы рассказывали, как мир отреагировал на интервью Меган и Гарри.

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