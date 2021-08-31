7 обязательных гаджетов, которые заметно упростят жизнь студентам

7 важных гаджетов для студентов / Фото: Depositphotos

Хорошо, что в нашу жизнь плотно вошли гаджеты. С этим бесспорно согласны будущие и настоящие студенты. Рефераты, презентации, а потом и курсовые, – всего этого предстоит делать много и постоянно. И чтобы облегчить процесс обучения, нужно уже сегодня подумать, с помощью чего это делать.

В целях экономии, но не экономии на качестве, воспользуйтесь платформой OLX. Выбор огромный, диапазон цен широкий, а доставка безопасная. Итак, 7 обязательных гаджетов, актуальных как старшекласснику, так и студенту.

Смартфон

В современных смартфонах есть множество полезных приложений для студентов / Фото: Facebook

Ни для кого не секрет, что нужных и полезных программ в Google Play и App Store множество. Одни помогут сформировать расписание и список дел, вторые содержат тысячи учебных курсов по разным дисциплинам, третьи переведут печатный текст в рукописный и многое другое.

Выбирайте проверенного производителя, читайте отзывы пользователей, советуйтесь со своим студентом – он подскажет, что именно пригодится ему в учебе.

Ноутбук

Мощный процессор в ноутбуке нужен для будущих дизайнеров и архитекторов / Фото: stocksnap.io

Это то, с чем студент будет работать ежедневно, иногда ноутбук даже придется брать с собой на пары. Поэтому важно, чтобы он был эргономичным и вмещался в рюкзак. Выбирайте этот гаджет особенно внимательно, поскольку он должен обеспечить студенту мобильность, а не усложнять жизнь.

Конечно, функционал ноутбука зависит от будущей профессии, поэтому отдельное внимание обратите на мощный процессор, если, например, с ним будет работать будущий архитектор, программист или дизайнер.

Также важна и емкость аккумулятора: чем она выше, тем лучше будет заряжаться ноутбук и, соответственно, продолжительнее работать.

Переносной жесткий диск

Жесткий диск, чтобы не перегружать память смартфона и надежно хранить множество файлов / Фото: pexels.com

Он очень нужен. Во всяком случае, чтобы не перегружать память смартфона. Производители этих гаджетов учли все наши запросы. Существуют жесткие диски, которые легко могут поместиться в кармане и при этом надежно хранить множество личных файлов, учебников в электронном виде, рефератов, презентаций, фото и фильмов.

Обязательно обращайте внимание на емкость буфера. Накопители размером 2,5″ вместят от 500 Гб до 1 Тб, а размером 3,5″ – 4 Тб и больше. Спрашивайте обо всех этих деталях у продавца.

Пауэрбанк

Чем больше разъемов на выходе аккумулятора, тем больше гаджетов вы можете заряжать параллельно / Фото: olx.ua

Его еще называют розеткой в кармане. Он придет на помощь, когда ноутбук или смартфон "устали" и начинают разряжаться. Пауэрбанк можно брать с собой не только на занятия, но и в поездки и путешествия.

Обращайте внимание на размеры и вес пауэрбанка. Сегодня, к счастью, можно найти одновременно мощный и нетяжелый вариант.

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Чем больше разъемов на выходе аккумулятора, тем больше гаджетов вы можете заряжать параллельно. Но для этого нужен мощный гаджет. Речь идет о емкости в 12 000 мА/ч и больше.

Наушники

Учитывайте частоту звука, идеальный диапазон для восприятия человеком – в пределах от 20 Гц до 20 000 Гц / Фото: Unsplash

Развлекательные цели – музыку и кино – упустим, хотя это тоже важно, ведь от учебы нужно уметь отвлекаться. Наушники помогут и сосредоточиться, особенно тем студентам, которые еще со школы привыкли делать уроки под музыку.

Что уже говорить, если лекция была пропущена, но записана другими на диктофон? Наушники помогут законспектировать необходимое, не мешая при этом соседям по комнате или домашним.

Наушники могут быть беспроводными или с активным шумоподавлением. Учитывайте частоту звука, идеальный диапазон для восприятия человеком – в пределах от 20 Гц до 20 000 Гц.

Фитнес-браслет

Гаджет напомнит, когда принять лекарство, позволит быстро отклонить звонок во время лекции / Фото: olx.ua

Если у вашего студента такого гаджета нет, пора приобрести фитнес-браслет. Залог успешной учебы – это не только стабильное посещение лекций и старательная подготовка к зачетам и экзаменам, но еще и активная студенческая жизнь.

Гаджет будет контролировать жизненный баланс. Например, длительность сна, физическую активность и количество потраченных калорий.

Кроме того, фитнес-браслет напомнит, когда выпить воды или принять лекарство, позволит быстро отклонить телефонный звонок во время лекции или бесконтактно расплатиться в магазине.

Рюкзак

Гаджет напомнит, когда принять лекарство, позволит быстро отклонить звонок во время лекции / Фото: unsplash.com

Что важно учитывать при выборе удобного студенческого рюкзака? Смотрите на прочность, практичность и вместительность. А еще он должен вмещать приблизительно 10-15 литров необходимых вам вещей.

Хороший рюкзак должен вмещать в себя не только ноутбук, но также еду и личные вещи. Поэтому выбирайте его с нужным количеством отсеков и кармашков. Хорошо, если некоторые из них будут внешними. Не помешает и тайный карман для ключей или кошелька.

И самое главное – это наличие эргономичной спинки для комфортного ношения и здоровья спины.

И на чем бы не остановился ваш выбор, с услугой OLX Доставка вы сможете получить гаджет удобно и безопасно. Если при получении посылки и проверки в отделении вам не подошел гаджет, просто откажитесь от товара и деньги вернутся вам на карту.

Здесь узнаете, как правильно и легко обустроить место для учебы дома.